Nové miniauto s elektrickým pohonem vychází z konceptu Urban e, který byl představen na autosalonu v Ženevě loňského roku. Tohle malé autíčko vzbudilo opravdu velký zájem a Honda jej propracovala do předprodukčního prototypu na další ženevský autosalon. Zájem trval. Honda následně oznámila, že v roce 2025 bude v Evropě prodávat už jen elektrifikované vozy.

Teď už je možné objednávat první auta, i když do dodávky je ještě daleko. Stejně daleko je i do detailních informací o technice. Víme jen, že dojezd má být přes 200 km, ovšem není známo, v jakém jízdním cyklu je to měřeno. Akumulátorovou sadu dodá Panasonic, ovšem nebyla oznámena kapacita. Víme, že auto bude mít poháněná zadní kola a na 80 % kapacity baterií se auto nabije za 30 minut. Ovšem zase nebylo uvedeno, na jaké nabíječce.

Auto bude mít pohon zadních kol.

Čtyři státy, pět barev

Dnes už můžou v Norsku, Velké Británii, Německu a Francii objednávat auto. Tedy vytvořit rezervaci. Vybírat mohou z pěti barev:

Platinum White Metallic

Crystal Black Pearl

Crystal Blue Metallic

Modern Steel Metallic

Charge Yellow

Honda očekává, že 25 000 zákazníků bude mít chuť a tohle auto si rezervuje ještě předtím, než o něm vůbec dostane informace, a to včetně ceny.