mb, Novinky

O režimu Sentry, tedy „hlídka”, některých vozů značky Tesla už byla řeč v souvislosti s vandalismem. Nyní tu máme krádež. Incident ve videu se stal 8. května večer na předměstí kalifornského San Jose, ovšem video bylo zveřejněno o téměř dva týdny později. Podle agentury AP majitel vozu zaparkoval, aktivoval režim Sentry a odešel na hokej.

Během té doby zloděj stihl rozbít okno a ukrást batoh z interiéru vozu. Díky kamerám však policie zná jak registrační značku auta, kterým přijel, tak i jeho podobu. Snažil se sice zakrýt výhled kamery tesly zadními dveřmi svého auta, ale taky se do kamery přímo podíval. Podle dostupných informací nebyl zatím dopaden, ale policie ho už identifikovala.

Video se objevilo i na YouTube, kde ho sdílel člověk jménem Greg Shendel - autor videa a patrně majitel vozu i onoho batohu, neboť v jednom z komentářů odpovídá na dotaz, co bylo uvnitř: „Spousta osobních elektronických zařízení a můj pracovní notebook.”

Samozřejmě se nabízí otázka, proč byl batoh s tolika cennostmi na sedačce vozu, a tedy viditelný pro případné nenechavce, proč nebyl schovaný v kufru anebo ho neměl majitel s sebou na zápase. To je totiž základní způsob prevence vykradení auta - nenechávat na očích nic, co by někdo mohl chtít ukrást.