Představte si, že prodáváte vzácné a ceněné ferrari, z nějakého důvodu ho nepřihlásíte do světoznámé aukce a ozve se vám kupec. Není mnoho lidí, kteří by si mohli dovolit utratit 2 až 3 miliony eur (51,5 až 77,3 milionu korun) za auto.

Jenže zájemce není bohatý sběratel, nýbrž zloděj, jak vám dojde, když vás nechá stát na chodníku a zmizí v prachu poté, co naskočil do auta rychleji než vy, když jste ho pouštěli za volant. Nesmysl? Nikoliv, stalo se to v německém Düsseldorfu v úterý 14. května.

„Zájemce” s prodávajícím předem domluvil schůzku, takže krádež auta velmi pravděpodobně plánoval. Co je na tom zvláštního, když jsou Ferrari velmi žádaná auta?

Právě to, že předmětem zločinu se stal model 288 GTO. Vznikal jako homologační speciál pro rallye skupiny B, ale nikdy v ní nezávodil. Je přímým předchůdcem ikonické F40, ale je mnohem vzácnější, bylo vyrobeno jen 272 kusů.

V tomto případě to dobře dopadlo, policie ukradený vůz už našla a podle fotografie to nevypadá, že by byl poškozen. Pachatel zločinu však stále uniká. Hodnota 288 GTO v prvním odstavci není přemrštěná, aukční dům RM Sotheby's letos v lednu prodal jeden exemplář za 3,36 milionu dolarů, tedy asi 77,4 milionu korun.