Když značka Ferrari prezentovala svoje finanční výsledky za první kvartál roku 2019, její generální ředitel Louis Camilleri upustil pár drobných poznámek na adresu nového vozu s hybridním pohonem. „Bude to skutečně krásný model se špičkovým hybridem,“ řekl.

Také prozradil, že auto bude technicky a výkonově sedět někde nad modelem 812 Superfast.

A i když fotografové několikrát zachytili auto velmi podobné modelu 488 v maskovacím kabátu, nejde o náhradu tohoto vozu. Naopak. Tohle byla jen testovací mula, která měla vyzkoušet techniku.

Ferrari 812 Superfast

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Zprávy naznačují, že výkon by se měl pohybovat někde nad hranicí 530 kW (711 koní). To by znamenalo opravdu hodně zajímavé parametry, protože Ferrari má s hybridy hodně zkušeností. Vždyť jejich systém KERS pracuje ve formulích 1 už od sezony 2009/2010.

Ještě jedna zajímavá informace padla. Maserati a Ferrari se rozpojí. Někdy kolem roku 2021 nebo 2022 naposledy použije Maserati motor z Ferrari.