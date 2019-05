fra, Novinky

McLaren se rozhodl změnit zaběhlé pořádky. Ví, že tradice ho nesmí držet zpátky a je třeba stále postupovat vpřed směrem k zákazníkovi. A pokud zákazník chce auto, ve kterém se nebude cítit neustále napjatý a mít permanentně všechny smysly nastartované na víc než sto procent, pak mu to musí firma nabídnout.

Samozřejmě že McLaren je hlavně o síle a rychlosti. Ale proč by výše uvedené nemohl nabídnout nový vůz? Vůz, který bude třeba konkurentem pro Aston Martin, bude to kupé s pohodlným interiérem, s podvozkem nastaveným i pro pravidelné ježdění, ale stále se silným motorem, který nabídne něco víc než obyčejné sportovní kupé.

Právě takové auto bude už zanedlouho představeno - konkrétně 15. května. Co o něm víme do detailu? Nic. Jen to, že nebude mít tři sedačky jako starý model F1, protože by to nevyšlo s bezpečností. A tak GT nabídne sedačky tradičně jen dvě.