Je jen málo větších fanoušků do Fordu Escort než je Russell Lord. Tenhle zlatník se do auta zamiloval už dávno a postupně vlastnil 55 vozů tohoto jména. To už je láska opravdu velká. A protože je zná do posledního detailu, a protože je známý a velmi šikovný zlatník, chtěl si tenhle svůj koníček povýšit na něco víc. A tak postavil svůj vlastní model auta v měřítku 1:25. Jde o Ford Escort RS1800 druhé generace, který se nejvíc podobá speciálu Ariho Vatanena z roku 1981.

Vůz je do detailu propracovaný. Má nápravy přesně jako předloha, volant se otáčí se stejným převodem na řízení, řadicí páka se pohybuje ve své kulise… Prostě všechno přesně podle originálu. Dokonce i okna jsou ze skla.

Místo známky Ford je modrý ovál safíru.

Jenže, jak asi tušíte, Russel Lord není zlatníkem jen tak. Takže jsou zde použity materiály jako platina, stříbro, zlato, světla jsou z diamantů, blinkry ze safírů, brzdová světla z rubínů a na zádi je logo značky z modrého safíru.

A tak nepřekvapuje, že jen v materiálu stojí auto víc než 2,3 milionu korun. A té práce! Představte si, že Russell Lord autu věnoval 2500 hodin dřiny. Jestli chcete a máte čas, můžete se podívat na youtube kanál tohoto muže, kde je dokonce dvanáctihodinové video z výroby vozu i několik zajímavých rozhovorů.

Teď půjde model do aukce. Dražit se bude už 2. května a výtěžek půjde na dětskou charitu. Cena se očekává opravdu vysoká. Výrazně vyšší než nedávno zmiňovaný Ford GT ze zlata. Ale ten neměl diamanty a nešel na charitu.