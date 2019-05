fra, Novinky

Dnes existují navigace, kde také hlásíte informace o kolonách či stojících policejních hlídkách. Ovšem nikdo za to nic nedostává. Jen lepší služby pro všechny. Jenže Jaguar Land Rover chce i tohle. Potřebuje, aby jeho informace v navigacích byly kompletní a aktuální.

Je to důležité pro jejich komunikaci mezi vozidly (Vehicle-to-Vehicle), kdy se informace o stavu vozovky, kolonách a dalších událostech na silnicích posílají automaticky do dalších aut, která podle toho přizpůsobují rychlost, nastavení podvozků či brzd. Takže kolona za zatáčkou už není problém, protože auto o ní samo ví, i když do zatáčky ještě není vidět.

Nasbíranou kryptoměnu půjde vyměnit třeba za dobití akumulátorů elektromobilu.

Koncern by chtěl lidi odměňovat za to, že budou aktivní v posílání takových informací. Ale nečekejme, že by se z majitelů těchto vozů stávali ještě větší milionáři. Za informace dostanou jakousi kryptoměnu, kterou následně budou moct vyměnit na benzínkách za kávu, za parkovné, dobíjení elektromobilu apod. Samozřejmě že některé věci půjde zautomatizovat a auto je tedy bude posílat samo.

Už dnes má flotila nových testovacích vozů tento systém nainstalovaný a zkouší se, jak bude fungovat. Navíc se systém zapojí do komunikace vozu s okolím, takže například už nebude muset mít vůz speciální krabičky na dálniční poplatky, ale systém se domluví i mýtnými branami a poplatky se prostě strhnou z účtu.