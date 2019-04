mb, Novinky

Byla jen otázka času, kdy Porsche odhalí novou 911 také ve verzích Turbo a Turbo S, vrcholech civilní nabídky. Podle videa, které bylo včera publikováno na kanálu YouTube Carspotter Jeroen, se právě tahle auta již testují na proslulé Severní smyčce Nürburgringu.

Určité maskování je samozřejmostí, ale když už víme, jak nová 911 vypadá, Turbo příliš nepřekvapí. Spoiler na zádi je poměrně standardní, stejně jako velké nádechy na bocích před zadními koly - takhle jde Turbo poznat už téměř dvacet let.

Co je o novém Turbu známo, je, že i přes snahy konstruktérů co nejvíc snížit hmotnost přibere zhruba 50 kilogramů oproti minulé generaci. Údajně to je mimo jiné kvůli filtru pevných částic pro benzínové motory.

Motor bude samozřejmě šestiválcový a plochý, ale nic moc dalšího o něm nevíme, byť popisek videa hovoří o 580 koních u Turba a 625 koních u verze Turbo S. Více informací existuje o převodovce - má to být osmistupňové PDK, tedy dvouspojka, a má posílat výkon na všechna kola.

Web AutoEvolution hovoří o zvěstech, že nové Turbo má zajet Nordschleife za méně než sedm minut. To by byl oproti dosavadnímu Turbu S generace 991.2 ohromný pokrok - jeho čas je 7:17.

Poslední generace Turbo S, označená kódem 991.2, byla vrcholem běžné řady 911.

Aktuálně nejlepší Porsche na Severní smyčce je model 911 (991.2) GT2 RS, tedy to nejsilnější a nejostřejší, co Porsche umí z řady 911 postavit na značky. Je celkově druhé za Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ s časem 6:47,25.