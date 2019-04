mb, Novinky

Technicky vzato to není současný Nissan GT-R, který slaví, byť je na trhu už opravdu dlouho. Padesát let tu s námi je označení GT-R, které do roku 2002 bylo spojené s modelem Skyline.

Poslední generace, označená R35, je fakticky pokračovatelem téhle řady, i když se jména Skyline zbavila. A proto se právě ona představila na newyorském autosalonu ve speciální výroční edici označené jednoduše 50th Anniversary.

Původní Skyline GT-R se krčí vzadu. Přišel na svět před 50 lety.

FOTO: Nissan 3x

Fanoušci jistě dávno poznali barvu – je to modrá Bayside, kterou proslavil Skyline GT-R gen. R34, tedy minulé a zároveň asi nejslavnější generace. Široký bílý pruh je zase pocta starším závodním verzím GT-R. A samozřejmě nechybějí znáčky.

Pod kapotou nejsou oproti „běžnému” GT-R žádné změny, takže 3,8l šestiválec se dvěma turbodmychadly dál nabízí svých 570 koní. Ta turbodmychadla jsou ale pro modelový rok 2020 nová. Přinášejí lepší odezvu motoru v nižších otáčkách a o něco lepší efektivitu.

Kdybyste výroční edici nepoznali podle ničeho jiného, loga na zádi jsou jednoznačná.

Kolik peněz si bude za výroční GT-R Nissan účtovat, či zda to bude nějak omezená série, ať už místem prodeje nebo počtem vyrobených kusů, jsme se zatím nedozvěděli. Současná verze GT-R stojí u nás od 2 687 000 korun.

Slaví i „zetko”

Kromě GT-R si v New Yorku odbyla premiéru také speciální verze sporťáku 370Z, rovněž k 50. výročí. Autem, které oslavuje, je závodní verze Nissanu 240Z, postavená firmou Brock Racing Enterprises, která na přelomu 60. a 70. let minulého století v USA vyhrála řadu šampionátů SCCA (Sports Car Club of America).

Výroční Nissan 370Z je odlišný hlavně zbarvením.

Na tomhle voze se také technicky nic nezměnilo, takže pod kapotou pracuje 3,7l šestiválec bez přeplňování, který dává 336 koní. Speciální tu je barevné provedení. Dva pruhy na boku a korespondující barva dalších panelů karoserie odkazují právě na onen závoďák.

V tomto případě už známe i ceny, byť americké – výroční edice tu je výbavovým paketem za 2600 dolarů (cca 60 tisíc korun) k 370Z Coupe ve verzi Sport, která stojí od 33 820 dolarů (cca 774 tisíc korun). V Česku stojí základní 370Z od 915 tisíc korun.