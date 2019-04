mb, Novinky

To, co vidíme ve včera zveřejněném videu ze silnic v okolí sídla Tesly v kalifornském Palo Alto, se jmenuje „Full Self-Driving Suite”, tedy něco jako „Sada plně autonomního řízení”, a to v Tesle Model 3. A je to skutečně působivé - stejně, jako i další ukázky, jak může auto řídit zcela samo, alespoň za určitých okolností.

Tesla Model 3

FOTO: Tesla

Vyobrazená jízda byla zcela autonomní, kromě zahájení nevyžadovala žádného zásahu „řidiče”, a to včetně zařazení P na konci videa. Vůz se řadí do jízdních pruhů téměř jak má, zastavuje na „stopkách” a semaforech - skoro jako by řídil člověk.

Z informací ve zprávě webu Teslarati lze soudit, že to, na co se díváme, je autonomie úrovně nanejvýš 3 nebo 4. Full Self-Driving Suite má být kompletně dostupná koncem tohoto roku - minimálně u nově vyrobených aut, jak ukazuje čerstvý tweet níže - ale pořád má vyžadovat přítomnost a pozornost řidiče-člověka za volantem.

All Tesla cars being built today have the hardware necessary for full self-driving:



8 vision cameras, 12 ultrasonic sensors, radar, and this custom-designed beast of a Full Self-Driving Computer pic.twitter.com/jYMAhB5Ooc — Tesla (@Tesla) 23. dubna 2019

Samozřejmě lze namítnout, že video neukazuje o mnoho víc, než co Autopilot uměl už dříve - jet podle čar na silnici. Co tu je navíc, tedy zastavování na „stopkách” a semaforech, je ale pro postup autonomní mobility velmi důležité.

A co je tou častou chybou řady řidičů? Ti pozornější si toho jistě ve videu všimli - v čase od 0:54 jede Tesla velmi dlouho v jiném než krajním pravém pruhu, aniž by někoho předjížděla.