laz, Právo

Nejen v České republice se určitým symbolem pro van kompaktní třídy stal Citroën Berlingo. Je to něco, jako když si firma řekne, že nakoupí „transity” - nemusí tím nutně myslet zrovna dodávky od Fordu. Jenže s třetí generací úspěšného vozu, který se od začátku páruje s Peugeotem Partner, respektive Rifter, přichází další.

Nejdříve se na tento vůz nalepil blesk Opelu a bájný gryf Vauxhallu. To jest logickým vyústěním akvizice německé a britské značky francouzskou skupinou. Jenže takzvaná komerční vozidla, to je byznys tuhý a šetřit se v něm opravdu vyplatí.

Poté, co odpadla PSA spolupráce s Fiatem, ještě před akvizicí Opelu začali Francouzi spolupracovat s Toyotou. A to už od minulé generace ProAce Verso. Kooperace to byla úspěšná a nyní tak pokračuje i o třídu níž, Toyota představuje ProAce City.

Zezadu konkrétní značku poznáte těžko.

Osobní verze pojme až sedm cestujících.

Nic zásadního krom kosmetických změn se neudálo. I Toyota bude nabízena ve dvou délkách o 4,4 či 4,7 metrech a třech verzích. Od plně užitkové přes napůl prosklenou až po plně osobní. Ta má přídomek Verso a nabídne až sedm míst.

Nosnost užitkové verze může být až jedna tuna a do nákladního prostoru se vejde europaleta i napříč. Nabídka benzínových a naftových jednotek zahrnuje agregáty o výkonu od 75 do 130 koní a možnost volit mezi pěti či šestistupňovou manuální převodovkou nebo osmistupňovým automatickým ústrojím. Po svých sourozencích novinka dědí i armádu asistenčních systému, včetně například držení v jízdní pruhu.

Na trh přijde ProAce na přelomu roku za zatím neupřesněné ceny.

K dispozici jsou dvě délky karoserie.

Uvnitř je odlišné pouze logo na volantu.