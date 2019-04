fra, Novinky

Lexus a MPV? To jde dohromady hodně málo. MPV přece není zrovna typ auta, který by ke značce Lexus patřil. Lexus jsou luxusní, drahá a silná auta, a to nejsou synonyma pro MPV.

Jenže teď už to tak není. Lexus postavil auto, které má nabídnout cestujícím na zadních sedadlech tak velký komfort cestování, že zapomenou na řadu LS.

Ohromný prostor minivanu je využit pro nejvyšší komfort.

Výplně sedadel jsou z jakési pěny, která se podobá té, kterou mají drahé matrace postelí.

Nová řada LM může být dokonce jen čtyřmístná, kdy přední a zadní sedadla dělí stěna s televizorem. Zadní dvě sedadla jsou elektricky stavitelná, sklopná do pozice lehátka, vyhřívaná i odvětrávaná.

V přepážce mezi prostory je obrazovka o úhlopříčce 26 palců. Pokud by si manažer, který bude na tomhle místě cestovat, oblíbil nějakou muziku, může si ji pouštět ve speciálním audiosystému Mark Levinson s devatenácti reproduktory.

Je to typický minivan, tvarově i rozměry.

Pokud někdo nebude chtít tak extrémní luxus zabalený do velké krabice MPV, pak je tu další verze, kdy ve druhé řadě zůstávají dvě samostatná sedadla, za nimi je pak ještě lavice se třemi sedadly.

MPV a Lexus - neuvěřitelné se stalo skutečností.

Pod kapotou pracuje buď vidlicový šestiválec o objemu 3,5 litru, nebo hybridní soustrojí benzínového čtyřválce 2,5 litru s elektromotorem.

Lexus LS 500h

Japonská značka si je vědoma, že odbyt v Evropě by byl v řádech pouhých jednotek kusů, a tak auto bude prodáváno pouze v Asii.