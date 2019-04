fra, Novinky

Asi to není do detailu stejné auto, jaké se dostane do výroby. Nárazníky, světla, nášlapy, a hlavně ohromné terénní pneumatiky nepatří většinou do portfolia sériových verzí.

Ovšem pokud se nad tím zamyslíme, právě tyto doplňky jsou tím, co dnes zákazníci nejčastěji preferují. Je to individualita. A GLB má cílit ne na pověstného německého důchodce, ale na mladé lidi. Takže možná všechny dané komponenty nakonec uvidíme v příplatkové výbavě.

Tohle je takové klasické SUV.

S velkými sedmnáctipalcovými ráfky a terénními pneumatikami BF Goodrich vypadá auto dost drsně.

Koncept ze Šanghaje měří na délku 4,62 m a má rozvor 2,82 m. Vzhledem se dost podobá předchozímu GLK (nebo pokud chcete, tak předchozímu GLC) a je to takový typický kompaktní vůz typu SUV, nikoli však „SUV-kupé”.

Interiér jako by z oka vypadl nové řadě A, takže je funkční, odzkoušený a opravdu zajímavý. Jen sedadla se speciální kůží asi ani v příplatkové výbavě nebudou.

Koncept pohání zážehový dvoulitr se 167 kW (224 koní) a točivým momentem 350 N.m. Osmistupňová automatická dvouspojková převodovka přenáší výkon na všechna kola.

Interiér stejný jako v GLA

Jak je vidět, všechno uvnitř auta je vlastně sériové, takže v mžiku můžeme ohodnotit čínský koncept jako předsériovou výrobu. A asi se nemýlíme.