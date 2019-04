mb, Novinky

Ve spolupráci automobilky Škoda s platformou We Love Cycling vzniklo video, které se na řadu nešvarů jedné i druhé strany barikády zaměřuje, aby ukázalo jejich nebezpečnost a pomohlo je vymýtit. A i když na první pohled může vypadat jako cyklistická propaganda, není tomu tak.

Třeba hned první manévr, jak jeden z cyklistů podjede auto a jen relativně těsně se vyhne otevřeným dveřím dodávky.

Český silniční zákon cyklistům předjíždění zprava v § 57 umožňuje, ale cyklisté při něm musí dbát zvýšené opatrnosti a můžou to dělat, jen pokud je vpravo dost místa. Což je v tomto případě přinejmenším diskutabilní. Stejný paragraf také cyklistům ukládá povinnost použít jízdního pruhu pro cyklisty, pokud je zřízen; v takovém případě cyklista pokračuje ve svém pruhu. Je-li rychlejší než auta, dle § 14 se nejedná o předjíždění.

Cyklista je u nás povinen užít cyklopruhu, když je vyznačen. Samozřejmě s ohledem na svou vlastní bezpečnost; najet na hromadu písku v zatáčce je spolehlivý recept na problém.

O chvilku později video ukazuje na věc, které si až děsivě často lidé - nejen cyklisté, ale i chodci a dokonce i jiní řidiči - nejsou vůbec vědomi. A sice že existuje něco jako mrtvý úhel. Když v něm jste, a je jedno, jestli jste na motorce, v autě, na kole nebo pěšky, zpoza volantu prostě nejste vidět.

Používejte světla, směrová i obrysová



Příliš blízké předjíždění je tradičním nešvarem, nebezpečným pro cyklistu i řidiče. A všimněte si, že ani jeden cyklista není zezadu nijak osvětlen; „téměř neviditelný” zní ve videu a není to přehnané. Cyklisté jezdící bez osvětlení, a to nejen za snížené viditelnosti, se zbytečně vystavují nebezpečí, že je např. v přítmí pod mostem řidič přehlédne.

Odbočování bez znamení o změně směru jízdy je dalším naprosto zbytečně nebezpečným manévrem, a to nejen v této situaci. Představte si, že by místo cyklisty byl v tom pruhu autobus. Do octavie by téměř jistě naboural.

Tento víkend možná na silnicích nebude cyklistů mnoho, protože má být ošklivo. Jenže obecně bude s rostoucími teplotami na silnicích víc a víc zranitelných účastníků provozu, zejména cyklistů a motorkářů. A všichni můžou udělat něco pro to, aby dojeli do cíle v pořádku.