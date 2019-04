fra, Novinky

Gigafactory v nevadské poušti je skutečně ohromná továrna, která chrlí akumulátory pro elektromobily značky Tesla. Podle asijského burzovního věstníku Nikkei Asian Review je ale plánované rozšíření, které mělo uspokojit zvýšenou poptávku po těchto nejdůležitějších součástkách, zatím zmraženo. Společné investice Tesly a Panasonicu byly naplánovány dlouhodobě a počítalo se s výrazným navýšením kapacit, protože poptávka po vozech Tesla měla být enormní. Ovšem ukazuje se, že tomu tak není.

Když 3. dubna Elon Musk oznámil počet vyrobených aut, který výrazně nedosahoval předpokládané kvóty 76 000 kusů, propadly se akcie na trzích o 9 %. Pravděpodobně za to může slabší prodej modelů S a X, táhnou prodeje Modelu 3, který se navíc začal vyvážet do Evropy s extrémně skvělými výsledky. Ovšem ani to nezachránilo firmu před poklesem, který prostě velké investice do Gigafactory neobhájí.

Co je Gigafactory?

Elektromobily potřebují akumulátory. Ty vyrábí firma Panasonic, se kterou velmi strategicky uzavřel Elon Musk dlouhodobou smlouvu. Panasonic dodává segmenty akumulátorů a v Gigafactory, nedaleko Silicon Valley, se kompletují do funkčních celků pro model S, X a 3.

Společný podnik měl v plánu výrazně navýšit kapacity ze současných produkovaných přibližně 35 GWh na 54 GWh v roce 2020. Vzhledem k tomu, že pro dodržení tohoto plánu by již dnes měly být započaty přípravné práce na výstavbě a nikde kolem továrny není po jakémkoli stavebním shonu ani památky, pravděpodobně je informace burzovních novin správná.