fra, Novinky

Důvod, proč tohle Jeep dělá, je jasný – představuje na nich zákazníkům možnosti úprav svých aut. Představí tak novinky od interní tuningové firmy Mopar a ukáže všem, jak skvěle to může vypadat. A taky na některých částech sleduje reakce zákazníků. Nejinak je to i tentokrát.

Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter

Asi nejzajímavější je koncept, který se vrátil do šedesátých let, a to k vojenskému speciálu M-715. Five-Quarter pak odkazuje na schopnost tehdejšího vozu vézt jednu a čtvrt tuny nákladu, tedy 5/4. Auto je vlastně kompletně předělené. Přední část je vytvořena z uhlíkového kompozitu a byla sem instalována světla z M-715, jen s technikou LED diod.

Vzadu je pak dlouhá nákladová plocha z hliníku. Nápravy jsou nové – vepředu je Dynatrac Pro-rock 60 a vzadu Dynatrac Pro-rock 80, kde navíc původní listové pružiny nahradily vinuté. Nasazena jsou opravdu úctyhodná kola – na dvacetipalcových ráfcích jsou terénní pneumatiky o průměru čtyřicet palců. Zajímavý je i pohled pod kapotu. Místo klasického 3,6 V6 tu totiž trůní ohromný osmiválec o objemu 6,2 litru s přeplňováním, který nese známé jméno Hellcat.

Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter

Jeep Gladiator J6

Gladiator je jen čtyřdveřový. Jak by to vypadalo, kdyby to byl klasický dvoudveřový pickup? Asi nějak takhle. Je tu tedy rozšířená ložná plocha a nasazeny jsou díly z produkce Mopar, jako třeba přední nárazník s navijákem Warn, sedmnáctipalcová kola s pneumatikami o průměru 37" a také speciální systém pro zvednutí světlé výšky.

Jeep Gladiator J6

Jeep Gladiator JT Scrambler

Do poslední chvíle se myslelo, že nový Jeep se bude jmenovat Scrambler. Jenže to nakonec byl Gladiator. Tenhle koncept se tak snaží učinit zadost těm, kteří sázeli na Scramblera. Vytahuje totiž jeho barevné téma z osmdesátých let, má nasazené stejné oblouky nad ložnou plochou…

Jeep Gladiator JT Scrambler

Jeep Gladiator Gravity

Tenhle speciál je určený pro lezení po skalách. Má zvýšenou světlost, pevnější těhlice a velké pětatřicetipalcové pneumatiky na sedmnáctipalcových ráfcích. Místo dveří jsou jen trubkové ochrany, stejně jako místo střechy. Je to otevřený kousek, který dokonce může složit čelní sklo.

Jeep Gladiator Gravity

Jeep Gladiator Flatbill

Jde o takové moderní pojetí off-roadu. Kratší přední nárazník zlepšuje přední nájezdový úhel, zvýšená světlost a prodloužený zdvih kol díky novým nápravám Dynatrac Pro-Rock 60 pak dále upravují terénní schopnosti. Karbonová kapota zlepšuje chlazení motoru. Na ložné ploše jsou dva upínáky pro motocykly.

Jeep Gladiator Flatbill

Jeep Gladiator Wayout

Prostě jen tak vypadnout do divočiny s autem, které zvládne všechno. Nástavba na střeše nese stan a také opravdu rozměrnou plachtu. Auto je kompletně oplastované, aby mu nevadily škrábance. Má šnorchl i palubní ovládání dohušťování pneumatik. V interiéru najdete kožené sedačky, které mají laserem vypálené vzory map.

Jeep Gladiator Wayout