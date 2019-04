mb, Novinky

Stephan Winkelmann byl donedávna ředitelem Lamborghini a model Urus tedy vznikl pod jeho vedením. Chystá se něco podobného i u Bugatti? Značka podle jeho slov může rozšířit svou nabídku, ale jakým typem vozu to udělá, a zda vůbec, zatím není jisté. Rozhodnutí totiž není na něm, nýbrž na vedení koncernu Volkswagen.

Druhé Bugatti v nabídce by dle Winkelmanna muselo být laťkou pro ostatní automobilky a „skutečným Bugatti ve svém segmentu”, jinými slovy, muselo by být nejlepší na světě mezi svými.

Od Chironu by se značně odlišovalo a také by mělo být levnější. Neuvidíme ho ale dřív než v roce 2022. Na otázku, kdy by mohla firma začít na novém autě pracovat, odpovídá Winkelmann jednoznačně: „Hned. Jsme připraveni.”

Bugatti Galibier

O druhém Bugatti v nabídce se hovořilo i zhruba před deseti lety, a to v souvislosti s konceptem Galibier, který se představil v roce 2009. Automobilka v tomto projektu tehdy nepokračovala, protože se chtěla soustředit na nástupce Veyronu, tedy model Chiron.

Podle britského Autocaru ale druhý model Bugatti nebude fastbackem či sedanem, ale spíš právě crossoverem. Winkelmann v minulosti uvedl, že SUV „by nebylo v souladu s firemní image, ani s historií značky“, ale podle webu Car Magazine tím nevyloučil crossover inspirovaný sporťákem - tedy vůz s vyšší pozicí za volantem, ale bez „krabicoidní” karoserie běžných SUV.

Pokud vás děsí představa, že by koncern VW ve snaze ušetřit chtěl postavit Bugatti na platformě MLB Evo, tedy základu Volkswagenu Touareg nebo Porsche Cayenne, můžete být v klidu - Winkelmann takovou možnost popírá: „Nesdíleli bychom platformy, naše auto by bylo zcela samostatné.”