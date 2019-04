mb, Novinky

Mercedes-Benz už prohlásil, že současná generace dvanáctiválců v jeho autech je generací poslední. Audi už do A8 nabízí dokonce jen šestiválce, byť ještě nedávno byla v nabídce atmosférická W12. Bude BMW následovat cestu opouštění motorové šlechty?

BMW M760Li xDrive v našem testu, tj. před kontroverzním faceliftem.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podle Michaela Bayera, šéfa pohonných ústrojí pro BMW řady 7, ještě minimálně čtyři roky nikoliv. „Budeme mít dvanáctiválec ještě nejméně po zbytek této generace, tedy do roku 2023,” uvedl pro britský magazín Top Gear.

Nabídka automobilky tomu odpovídá - i v Česku je k mání faceliftovaná „sedma” ve verzi M760Li, a to od 4 462 900 korun. Neplatí už ale hodnota výkonu 610 koní, o které hovoříme v testu - motor má kvůli novým emisním předpisům „jen” 585 koní. Jeho točivý moment ale poskočil z 800 na 850 newtonmetrů.

Bayer se také nechal slyšet, že je možné dvanáctiválec N74B66, který řada 7 v současnosti používá, upravit i na příští generaci emisních regulí. To otvírá naděje, že svět o dvanáctiválce v luxusních sedanech nepřijde ani ve třetí dekádě 21. století. Bylo by to ale velmi náročné, přiznal.