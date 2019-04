mb, Novinky

V Hamburku si Volkswagen vytyčil devítikilometrovou testovací trasu, na kterou vyslal pět speciálně upravených e-Golfů s celkem jedenácti laserovými skenery, sedmi radary a čtrnácti kamerami. Každou minutu senzory nasbírají až 5 gigabytů dat, která pak počítač v kufru auta zpracovává.

Testovací elektrické golfy vypadají se svými čidly dost neobvykle; leckomu můžou připomenout toyoty, které po Praze kontrolují, zda lidé správně parkují v modrých zónách. Schopnosti těchto e-Golfů jsou však úplně jinde – v téměř samočinné jízdě.

E-Golfy s čidly vypadají poněkud netradičně.

Aby mohla být úroveň autonomie označena jako stupeň 4, musí být auto v určité oblasti, např. ve městě nebo na dálnici, schopno zcela samočinné jízdy, a to do té míry, že si řidič může zdřímnout. Nemusí být připraven převzít kontrolu do několika vteřin, když ho auto požádá, a to musí umět samo bezpečně zaparkovat.

Za volanty sedí testovací řidiči, kteří systém nepřetržitě hlídají a v případě, že by chyboval, můžou zasáhnout. Testování v městském provozu je podle Wojciecha Derendarze, jednoho z nich, elitní disciplínou na poli autonomních aut, protože ve městě je provoz proměnlivý a pro umělou inteligenci velmi složitý.

Celkem jich po devítikilometrové trase jezdí pět.

Stručně řečeno – čím otevřenější je situace, tím víc věcí se může stát. Samočinné parkování je jasně definovaný úkol, navíc ve velmi nízké rychlosti. Poloautonomní jízda po dálnici je jen o chloupek složitější – čáry na asfaltu jsou hezky vidět a všechna auta se pohybují stejným směrem.

Město je ale úplně jiný příběh. Jsou tu semafory, zaparkovaná auta, odbočovací pruhy, špatně čitelná nebo zcela chybějící vodorovná značení a v neposlední řadě neohrožení cyklisté a nepozorní, do smartphonů zahledění chodci. A kdykoliv se může stát, že vám někdo z vedlejší ulice nedá přednost v jízdě.

Vůz s autonomií úrovně 4 musí být schopný sám zastavit na semaforu, mimo mnoha jiného.

Testování autonomních e-Golfů, jak již bylo řečeno, probíhá na předem definované trase. „Dopředu ji projel měřicí vůz, který zaznamenal co nejvíc informací. Každá čára na silnici je uložena, každý obrubník, každá plná čára,“ vysvětluje Derendarz.

Mezi řádky tím sděluje, že autonomní mobilita je stále v plenkách – ani takhle vybavené auto nemůžete poslat, kam se vám zlíbí, pokud danou oblast nebudete mít přesně zmapovanou. A zrovna ve městě se kdykoliv může objevit nějaká uzavírka či jiný zádrhel.

Takhle autonomní golfy „vidí“.

Zajímá vás, jak moc autonomní vůz si můžete hned teď koupit? V řadě aut, včetně např. adekvátně vybavených škodovek nebo volkswagenů, je běžná autonomie úrovně 2, tedy adaptivní tempomat spolu s aktivním udržováním v jízdním pruhu, ale s požadavkem na řidiče, aby sledoval cestu a měl ruce na volantu.