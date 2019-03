mb, Novinky

Je jistě frustrující, když se za silného provozu na dálnici do malé mezery před vás někdo nacpe. Ve skutečnosti tím on nic nezíská, ani vy nic neztratíte, jen je on o pět metrů víc vpředu. Bývá vhodnější být opatrný, povolit plyn a uchránit své auto od šrámů než být v právu a mít rozbité auto.

Video pořízené 26. března v americkém státě Illinois ukazuje starší Ford Explorer, který sice s blinkrem, ale poměrně bezskrupulózně přejíždí do levého pruhu, těsně před auto, v němž běží kamera. Jenže ze začátku manévru to zas až tak extrémně těsně není, místa je relativně hodně.

Tento manévr neměl řidič Fordu zahájit, pokud si nebyl jistý, že se do mezery vejde, že ho auto v levém pruhu pustí. Zároveň ale, když už ho zahájil, mělo auto v levém pruhu zpomalit, aby zabránilo kontaktu, ke kterému došlo.

Co víc, u tohoto kontaktu to neskončilo – auto s kamerou dostává smyk a naráží do středových svodidel. A v tuto chvíli mohla přijít ještě těžší nehoda; že nepřišla, soudíme z toho, že video bylo o den později nahráno na internet.

Podle webu Carscoops, který zprávu přinesl, pokračoval Ford dál bez zastavení, což je samo o sobě přestupkem – řidič opustil místo dopravní nehody, kterou navíc způsobil. Registrační značka je ale jasně viditelná a policie by neměla mít problém vůz najít.