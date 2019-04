Zboží.cz

Ačkoli můžete kameru používat pro záznam krás cest, jimiž projíždíte, mají i mnohem užitečnější roli. Mohou vám totiž pomoci například při jednání s pojišťovnou či policií při šetření případné nehody, respektive posuzování vaší viny na ní. Ovšem aby byl takový důkazní materiál opravdu použitelný, mělo by být video dostatečně kvalitní. A to samozřejmě předpokládá kvalitní záznamové zařízení.

Pro bezpečnost i zážitky

Je jasné, že všichni doufáme, že právě v rámci dokazování (ne)viny u nehody nebudeme kameru nikdy potřebovat. Nicméně se toto zařízení vyplatí pořídit i tak. Velmi oblíbená je kamera do auta například u rodičů začínajících řidičů. Funguje totiž jako pomyslný dozor – váš potomek si jistě dá větší pozor, aby dodržoval dopravní předpisy a zásady bezpečné jízdy, pokud ví, že se na záznam z jeho cest můžete kdykoli podívat. Navíc i během cesty můžete zažít nejrůznější překvapení či zahlédnout přírodní krásy, které stojí za uchování v rodinném albu a jež byste jinak nezachytili.

Na trhu dnes najdete širokou nabídku autokamer. Při výběru se vyplatí přihlížet k několika kritériím, jež zajistí, že si vyberete model vhodný pro své potřeby. Především si definujte, co vše by měla kamera snímat. Klasická autokamera, která je v současnosti nejčastější, natáčí dění před vozidlem.

Pořídit si můžete také kameru externí – ta zase monitoruje prostor za autem a prodává se buď samostatně, nebo jako doplněk k autokameře klasické (její služby oceníte například v případě, že dojde k nárazu do vašeho auta jiným vozidlem zezadu). Třetí skupinu pak tvoří duální autokamery, jež snímají prostor před autem a také interiér vašeho vozu. Ty se hodí nejen v případě, že svůj vůz půjčujete ostatním lidem.

Vzhledem k tomu, že záznam z autokamery může sehrát klíčovou roli v případě havárie, je důležité, aby zaznamenané video bylo co nejkvalitnější. I proto je důležité se při nákupu přístroje zaměřit na rozlišení a velikost snímače. Standardní velikost je 1/4 palce a platí, že čím více, tím kvalitnější obraz (rozdíl je patrný především při zhoršených světelných podmínkách).

Co se rozlišení týče, pak výrobci nabízejí nejčastěji kamery s HD nebo ještě kvalitnější kamery do auta s Full HD. Existují i zařízení s vyšším rozlišením, nicméně u nich počítejte s vyšší cenou a také vyššími nároky na paměť – pro běžné užívání proto nejsou příliš výhodné. Za ideální se většinou považuje autokamera FHD 1080p.

Kam s ní?

Při nákupu si pohlídejte rovněž velikost pozorovacího úhlu u kamery. Ideálně by měl být v rozmezí 120 až 150 stupňů (menší často nezabere důležité detaily odehrávající se na kraji vozovky apod., větší pak může obraz zkreslovat). Aby bylo video plynulé, vyplatí se koupit autokameru s frekvencí snímání pohybující se od 30 snímků za vteřinu. Ačkoli většina zařízení dokáže natáčet například za šera či při zhoršených podmínkách, pokud často jezdíte i po setmění, vyplatí se investovat do kamery do auta s nočním viděním.

Moderní přístroje nabízejí samozřejmě i řadu dalších funkcí – řada kamer disponuje GPS modulem, cyklickým nahráváním (po naplnění paměťové kapacity začne přehrávání starších dat), G-senzorem (v případě, že zaznamená náraz, uzamkne video proti smazání), mikrofonem pro záznam zvuku, detekcí jízdních pruhů nebo radarů. Záleží na vás, které si vyberete. Nezapomeňte přikoupit také paměťovou kartu. S ostatními zařízeními (počítač, telefon apod.) autokameru propojíte pomocí Wi-fi nebo kabelu (nejčastěji USB).

Co se umístění autokamery týče, nejrozšířenější je instalace v horní části předního skla – ujistěte se, že vámi zvolené místo neomezuje výhled řidiče a neodporuje platné legislativě (za to vám ostatně hrozí pokuta ve výši až 2 000 korun). Velmi oblíbené jsou dnes autokamery v zrcátku. Nejenže díky nim nemusíte řešit zmíněné omezení výhledu řidiče, ale navíc jsou tato zařízení šikovně skryta. V podstatě nahradíte klasické zrcátko kamerou do auta ve zpětném zrcátku, jež plní obě funkce zároveň – zaznamenává dění před vámi a vy nejste ochuzeni ani o „služby“ zrcátka.

