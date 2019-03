Milan Lažanský, Ludwigsburg, Právo

Automobilový průmysl vyrábí natolik komplexní stroje, že je pochopitelné, když v jednotlivých odvětvích nebude tím hlavním inovátorem. Řeč je o mobilních aplikacích, digitalizaci a softwarových službách obecně.

Svět, do kterého se lidstvo už naplno položilo napříč příjmovými a věkovými skupinami, automobilky teprve postupně odkrývají. Ještě dnes dokáže fascinovat, když si přes mobilní aplikaci u několika výrobců umíme zjistit základní údaje o našem voze jako polohu parkování, stav nádrže, dojezd a další. Pokročilejší systémy umí třeba tvořit knihu jízd nebo dokonce auto na dálku zaparkovat. Digitální budoucnost portfolia automobilek ale může být od aut o dost vzdálenější, jak jsem zjistil ve „stuttgartském Silicon Valley”, tedy zázemí Porsche Digital.

BMW integruje ovládání nezávislého topení do klíčku.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Parafráze s Kalifornií není náhodná, protože i tam mají Němci svou základnu, stejně jako třeba v Tel Avivu. „Je pro nás zásadní být tam, kde se světový vývoj v oblasti informatiky a start-upů soustředí. Tady v Ludwigsburgu jsme blízko stuttgartského vedení automobilky, ale inovace se odehrávají na našich pobočkách po celém světě,” vysvětluje mi po příchodu do přestavěné průmyslové haly vývojář Porsche Nikolay Dreharov.

V Ludwigsburgu pro zázemí Porsche Digital zrekonstruovali část průmyslového areálu. Prý čistě pro inspiraci.

Ano, ze společnosti, která se roky soustředila v podstatě jen na to, jaký odklon kol bude mít příští generace piplané 911, se vyvinula automobilka chrlící SUV, elektromobily či fastbacky - na to už jsme si dávno zvykli. Ovšem nyní investuje také do digitalizace - Porsche tak můžete mít v mobilu a objedná vám třeba stůl v pěkné restauraci...

Co si dáte k obědu?

Porsche se vám chce dostat pod kůži. Zatím naštěstí nikoli doslovně, ale jedním z důvodů, proč se zabývá službou Porsche 360+ je i fakt, že chce využít sílu značky a dále ji zdůvěryhodňovat. Zmíněná aplikace zatím funguje pilotně a jen v Německu. Jde o projekt, který je autům vůbec nejvzdálenější.

Po registraci získáte kontakt se střediskem, které pro vás bude organizovat cokoli, co si umanete. „Navíc se konkrétní člověk dokáže naučit vaše zvyky, co máte rád, jak rád trávíte svůj čas, co vám chutná...,” přibližuje mi vedoucí projektu, David Appold.

V aplikaci 360+ máte přístup i ke speciálním kulturním akcím.

Asistenti přes aplikaci dostanou požadavky nejen na výběr restaurace, ale třeba také hotelu, dokážou vám naplánovat program, výlet, objednat lístky na kulturu a v podstatě zařídit cokoli. Komunikace je bezprostřední, posílat mohou uživatelé i fotky. Členství není omezeno na vlastníky vozů Porsche, ale automobilka neskrývá, že je v budoucnu chce zvýhodňovat.

Lidé už prý nechtějí vlastnit

Možná vám to tak v českém prostředí nepřijde, ale trend jde skutečně tím směrem, že motoristé již nemají takový zájem na tom, aby svůj vůz přímo vlastnili. Na povrch se tak zcela běžně dostávají operativní leasingy, na které jsme zvyklí. Budoucnost pro exkluzivní automobilky, jakou je Porsche, může být zajímavější pro obě strany.

Němci začali v rámci programu inFlow spolupracovat s aplikací Cluno, která zatím funguje jen v Německu, kooperace v rámci programu Host je pak založena na partnerství s americkým portálem Turo. „S rozšířením aplikací počítáme i s rozšířením naší verze na jiné kontinenty, včetně celé Evropy,” říká Florian Rothfuss, který je zodpovědný mimo jiné za programy Porsche Host a inFlow.

V nabídce inFlow je kompletní modelová řada Porsche.

První jmenovaná je založena na pronájmu jakéhokoli vozu Porsche. Auta můžete užívat vždy v období od jednoho dne do jednoho měsíce, poté musíte měnit. Vozy mají maximální stáří tří let a patří soukromím osobám, které jsou speciálně školeny. Co se týče inFlow, tady jde v podstatě o dlouhodobější operativní leasing použitých vozů Porsche. Za měsíční poplatek, který pro nejlevnější auta startuje na 1299 euro (cca 33 tisíc korun), získáte k užívání sice použité, ale továrně schválené auto.

Něco pro automobilové nadšence je tu také

Pokud jste spíše konzervativního charakteru a předchozí řádky vás úplně nenavnadily, jedna aplikace je přeci jen určena přímo k požitku z řízení. Je to Porsche Road Trip, která je zatím k dispozici jen v Německu, Rakousku a Spojených státech.

Na základě nejen mapových podkladů, ale i zkušeností například testovacích jezdců Porsche dokáže aplikace naplánovat ideální roadtrip, tedy cestu na zajímavé místo nikoli nejrychlejší, ale nejhezčí cestou. Z pohledu požitku řidičského i optického. K dispozici jsou přednastavené okruhy, jako v německém Černém lese, můžete si však ale zvolit i směr cesty od vás a čas, který chcete výletu věnovat.

Aplikace Road Trip dokáže najít tu nejhezčí cestu.

Aplikace vám pak opět zarezervuje stůl například k obědu a naplánuje také památky či vyhlídky, u kterých se vyplatí zastavit. Tak, abyste si užili nejen řízení auta po doporučených okreskách, ale výlet jako takový.

„V budoucnu chceme připojit do softwaru například i možnosti nabíjení elektromobilů, více mobilní aplikaci propojit s našimi infotainmenty a celkově nabídnout více atraktivních okruhů,” dodává Tobias Krabach, který je zodpovědný za vývoj.