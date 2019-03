fra, Novinky

„Projekt Opel jsme podporovali od samého počátku,“ řekl Robert Peugeot, ředitel holdingové společnosti Peugeot FFP, která je s 13,68 procenty akcií jedním ze tří hlavních akcionářů v koncernu PSA. „Pokud se objeví další podobná akce, nebudeme Carlose (Tavarese, generálního ředitele PSA, pozn. red.) brzdit. A on to ví. Převzetí Opelu bylo neskutečným úspěchem a nikdy jsem nepředpokládal, že by oživení značky mohlo být tak rychlé,“ uvedl Peugeot a zcela jasně tak naznačil, že dalším akvizicím je otevřený.

Carlos Tavares už prý nějaká jednání vedl a zrovna koncern FCA by se podle Les Echos hodil kvůli pozici značky Chrysler na americkém trhu. Také značka Jeep je klenotem celého koncernu a pro PSA by tohle byl super nákup, protože by si zařadila do portfolia dlouhodobě úspěšnou značku, která je na americkém trhu více než respektovaná.

Během ženevského autosalonu navíc Mike Manley, šéf FCA, komentoval podobné námluvy velmi obecně, když nechtěl zahodit „jakoukoli dohodu, která by udělala FCA silnější“.

Další možností by byl konglomerát Jaguar Land Rover, který nyní má docela problémy s odbytem a také brexitem. Po špatných prodejních výsledcích a mizerném výhledu spadly akcie silně dolů a pro PSA by tohle byl snadný úlovek.