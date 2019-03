fra, Novinky

Mezi auty Jamese Bonda najdeme značky Aston Martin, Jaguar, Lotus, Ford, ale i BMW. Samozřejmě že se proháněl v golfových vozících a spoustě miniaturních, gigantických i bizarních přibližovadel. Ta většinou ale dopadla jako kulisa k nějakému efektnímu výbuchu, aby z místa akce nakonec odjel ve svém stále naleštěném voze s dvanáctiválcem pod kapotou.

Jenže Cary Joji Fukunaga, režisér nové bondovky s pracovním názvem Shatterhand, myslí ekologicky. A není to o tom, že by vyhazoval krabičky od hamburgerů do tříděného odpadu, je skutečně zapřisáhlý environmentalista. To on prosadil svůj názor, a to i přes nechuť některých sponzorů, že je ten správný čas posadit nejlepšího tajného agenta světa do elektromobilu.

Aston Martin Rapide E

FOTO: Aston Martin

Samozřejmě že opět půjde o pořádné auto, které mu neudělá ostudu. Bude to Aston Martin Rapide E, což je elektrická verze populárního modelu Rapide. Ostatně to, že to není auto jen tak pro jakoukoli klientelu, dokazuje cena vozu kolem 7,5 milionů korun. Jeho závodní choutky budou uspokojeny, protože výkon 610 koní stačí na zrychlení z klidu na 100 km/h za 4 sekundy a maximální rychlost 250 km/h také není k zahození. Samozřejmě že bude třeba pořádně auto upravit, protože pan Q jistě přichystal spoustu zajímavých udělátek, která dost zamotají hlavu padouchům.

Vzpomeňme třeba na frézy pneumatik v osách kol, raketomety, vystřelovací sedadla nebo dokonce létající auto či auto/ponorku.