fra, Novinky

Že Bugatti na každém autě prodělává neskutečné peníze, je takovým veřejným tajemstvím. Kusová výroba z ultradrahých materiálů prostě něco stojí a ani cenovky, které patří k těm nejvyšším na světě, to nespraví.

Bugatti se tak bude muset začít potýkat s výrobou, která už bude mít alespoň zčásti sériovou podobu. Podle šéfa značky Stephana Winkelmanna se firma musí soustředit na přípravu menšího a levnějšího vozu, u kterého nepůjde ani tak o ty největší výkony a rychlosti, ale i každodenní použitelnost a pohodlí.

„Předpokládám, že bude využívat baterie,“ řekl pro Automotive News Winklemann. Samozřejmě to nemusí automaticky znamenat čistý elektromobil, ale třeba takový hybridní kousek s motorem podobným Formuli 1 by to klidně být mohl.

Bugatti Chiron Sport 110 ans Bugatti - specialitka za pár set milionů korun

Samozřejmě nepůjde o žádnou lidovku. Cena bude stále pekelně vysoká a i vozy jako Ferrari budou proti tomu jen chudým příbuzným. Přece jen proti Bugatti Chiron, jehož cena začíná dnes na nějakých 130 milionech korun, je tu možnost velkého snižování ceny, aniž by někdo mohl říct, že se cenově podbízí.

Bugatti si ovšem může dovolit prakticky cokoliv. Nedávno vyšla informace o tom, že průměrný vlastník nového Chironu má doma v garáži dalších 42 vozidel a své auto si objednal ještě předtím, než ho viděl alespoň na fotce.