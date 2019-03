mb, Novinky

O Finsku se říká, že to je země tisíců jezer. A pochopitelně, v zimě to je země tisíců ledových ploch. S ledem dost tlustým na to, aby se po něm dalo jezdit autem. Jenže je to možné, i pokud vyměníte kola za kotouče do pily?

Tuhle otázku si velmi pravděpodobně dřív nikdo nepoložil, natož aby to zkoušel. Jenže pak se objevil Lauri Vuohensilta, youtuber, který proslul tím, že v hydraulickém lisu zkoušel rozmáčknout... cokoliv. Třeba surový diamant.

Vzal staré Subaru, místo kol namontoval čtyři pilové kotouče a vydal se na jezero. Veskrze mělké; zkraje videa říká, že i kdyby se auto probořilo, voda bude sahat jen k bočním oknům. Funguje to? Moc ne; auto se sice hýbe, ale i na plný plyn jede jen velmi pomalu, protože pilové kotouče nemají dost trakce.

Pokusným králíkem se stalo Subaru Legacy třetí generace (na ilustrační fotografii).

FOTO: Subaru

Ovšem, protože led je na farmě, u které byly zkoušky prováděny, i na cestách, Subaru se vydalo i tam – a to už bylo úspěšnější. Lauri se rozjel zhruba na 60 km/h; o tom, jak vůz na pilových kotoučích brzdí, se nezmínil, ale odhadujeme, že to žádná sláva nebyla.

Samozřejmě, řezací nástroje nejsou vhodnou náhražkou pneumatik, ale to věděl asi každý i před vznikem tohoto videa. Takže asi nemusíme připomínat, abyste to nezkoušeli; ostatně, odpověď na otázku, jestli je možné jezdit na pilových kotoučích, už máme zodpovězenou.