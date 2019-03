laz, Právo

Ještě před tím, než Opel přešel pod křídla skupiny PSA a přidal se tak ke značkám Citroën, Peugeot a DS, se oba subjekty dohodly na bližší spolupráci. Vyústěním byla spolupráce na dvou crossoverech. Menším z nich je Crossland X. Příbuznost u něj hledejme v Peugeotu 2008 a Citroënu C3 Aircross.

Vznikla tak paradoxní situace, kdy Opel současně nabízí také Mokku X. O něco větší crossover stejného segmentu je však stavěn na základech dřívějšího majitele GM, nabízí i čtyřkolku a celkově je robustnější. To Crossland se soustředí spíše na variabilitu interiéru a městské zaměření pro mladé rodiny. Od začátku výroby v roce 2017 už stačil změnit pohonnou jednotku, co se vznětové verze týče. Právě s novou patnáctistovkou jsem vůz vyzkoušel.

Fenomén zapadlých kol

Zmíněné příbuzenství není na úrovni dodávek či miniaut, kde je běžné sdílet co nejvíce karosářských dílů napříč značkami a snaha naroubovat tovární design na shodné panely někdy působí vtipně. Díky tomu si francouzské základy designéři Opelu mohli přizpůsobit opravdu velkoryse.

Problém vysoké a úzké karoserie vynikne ze tříčtvrtečního pohledu.

Má tedy typickou Opelovskou příď, plovoucí střecha vypadá skvěle, stejně jako zadní svítilny. Černý paket schoval „vousky” v masce chladiče a další stříbrné detaily, což autu náramně sluší. Jenže ani sebehezčí detaily neschovají neforemnost karoserie. Crossland je prostě příliš vysoký a úzký. A to nejen fakticky, ale i vizuálně. Zadní dveře jsou navíc výrazně kratší a zavalitá karoserie s absurdně obřím otvorem nádrže dost vizuálně utlačuje sedmnáctipalcové disky kol.

Disky mají krásný design a nemalý průměr sedmnáct palců. Ten byste ale na první pohled pod zavalitou karoserií netipovali.

Uvnitř se Opel na rozdíl od Francouzů snaží zaujmout především elegancí a snadnou dostupností prvků. Tvary jsou střízlivé, ovšem vše je na poměry třídy velmi kvalitně a hodnotně zpracováno. Od PSA si bere v podstatě jen klíček a infotainment, který je skvělý co se grafiky, rychlosti a intuitivnosti týče. Slušela by mu snad jen hezčí grafika mapových podkladů, ale to vem v tomto cenovém kontextu čert. Veškeré ovládací prvky mají logiku Opelu, takže pokud jste u blesku doma více než u šípů a lvíčků, budete spokojeni.

Interiér je střízlivější než u francouzských sourozenců.

Co se prostornosti týče, musíte vzhledem k úzké stavbě počítat s tím, že i řidič se spolujezdcem se prostě musí mít rádi. Těžko si představit pohádaný pár, kterak se lokty neustále hladí, ale v tomhle autě vám nic jiného nezbude. Podélný prostor je ale více než slušný. Praktická je zadní lavice s posouváním, díky které upřednostníte zavazadelník s objemem až přes 500 litrů a dvojitým dnem nebo místo pro zadní pasažéry.

Pohon na jedničku, smysl s otazníkem

Jaký má smysl vznětový motor v segmentu B? Velmi omezený, příplatek a vyšší servisní náročnost totiž často velí spíše poohlédnout se po zážehové variantě. Nehledě na restrikce, které se proti nižším ropným frakcím šíří po celé Evropě.

Pozitivní ale je, že u Crosslandu nešlápnete vedle, co se volby motoru týče. Paleta pochází kompletně od PSA. A zážehová dvanáctistovka je včetně své přeplňované verze na vrcholu kompaktních tříválců v několika ohledech. Stejně jako testovaný kompaktní diesel.

Patnáctistovka vyniká kultivovaností a nízkou spotřebou paliva.

Jde o v principu stejnou jednotku, jakou byla šestnáctistovka HDi. V celé skupině PSA tohoto dlouholetého bojovníka vystřídala patnáctistovka. Zmenšení zdvihového objemu nastalo díky snížení hlavy a zdvihu, blok je stejný. Zároveň se konstruktéři rozhodli vrátit se k šestnáctiventilové konstrukci. Spalovací prostor byl inspirován tím v závodním motoru prototypu 908 HDi FAP pro Le Mans.

Francouzi ve výfukovém ústrojí zároveň uplatnili přes dvě stovky patentů. Spojili filtr pevných částic s katalyzátorem a tuto dvojici umístili co nejblíže motoru. Díky tomu se rychleji zahřejí a řídicí jednotka nemusí vytvářet tak bohatou směs, což sníží spotřebu. Ještě před nimi je třetí, oxidační katalyzátor.

Jde tedy nejen o velmi čistý a pokrokový motor, ale uživatelsky i velmi přívětivý. Má měkký chod a s výkonem 120 koňských sil budete mít pod nohou vždy dost síly. Ve větších modelech má jednotka až 130 koní a párována je s osmistupňovou převodovkou, tady se spokojit musíte se šesti stupni. Jde ale taktéž o skříň od japonského Aisinu, která je velice jemná a chytrá. Rychle reaguje a této dvojce to spolu krásně jde. I vzhledem ke spotřebě paliva, která se během testu dlouhodobě pohybovala kolem pěti až šesti litrů v kombinovaném režimu.

Opel Crossland X

Podvozek musí být tradičně schizofrenický. Jinak by to totiž ani nešlo, pokud chcete zachovat bezpečné jízdní vlastnosti vozu s proporcemi tramvaje a nabídnout zároveň i pohodlný jízdní projev. Uložení náprav je tedy měkké, díky čemuž vůz krásně filtruje malé vrásky na silnici. Na druhou stranu směrem k dorazům tlumiče tuhnou výrazněji a stejně jako u francouzských sourozenců si na některých typech nerovností všimnete zakopávání kol, když tlumiče nejsou tak rychlé v expanzi, jak by se vám líbilo.

V principu je to umění možného, byť za jízdní projev Crossland velebit nebudu. Crossland se umí i zhoupnout, na druhou stranu stabilitu na vlnách při vyšším tempu drží statečně. A když to přeženete, vše nakonec usměrní starostlivá stabilizace, která vám výkon přiškrtí velmi brzy a velmi nesmlouvavě. To vše za účelem maximální bezpečnosti, což je přesně to, co od tohoto auta čekáte, nebo byste alespoň měli.

Závěr

Crossland X rozhodně není jen třetím nutným do party. Vedle excentrických Francouzů mi dává ohromný smysl v tom, že velmi povedenou techniku, cenu (pokud se nenecháte unést v konfigurátoru jako v tomto případě) a technologie přiblíží stydlivějším jedincům. Nebo prostě těm, kteří v tomto segmentu stojí o solidní auto a nechtějí se nechat zaplést do té hry s barvičkami a polepy. Jaký kontrast s prostředím, ve kterém jsem auto zvěčnil na přiložených fotkách.

A tím nechci říct, že „tohle auto je pro starý”. Určitě si totiž i ve svém okolí všimnete trendu, že mladší vyhledávají spíše vážnější auta, kdežto spokojený pár důchodců si s nadšením domů přiveze zelenkavý crossover. Takový, který marketingové oddělení zamýšlelo pro „cool” začínající šoféry...