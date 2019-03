Siao Čchen čínským médiím sdělil, že když přijížděl k nabíječce Supercharger v Čching-pchu, předměstském obvodě Šanghaje, vůz najednou sám přidal plyn, prorazil zábradlí a skončil v mělké řece. On i jeho spolujezdkyně z auta vyvázli bez zranění.

Meanwhile in China, Tesla owner accidentally drives Model S into the river at the Supercharger Station. local media coverage? (Part 3) #Tesla #TeslaChina #TeslaCrash #China $TSLA #特斯拉 pic.twitter.com/6nA2ASxKJa

Skutečná příčina nehody je zatím předmětem vyšetřování. Výhodou v tomto případě je, že vozy Tesla mají palubní diagnostiku, která dokáže přesně říci, co se stalo.

Za zmínku stojí, že tohle není první případ, kdy vozy Tesla podle řidičů samovolně zrychlovaly. Vloni v dubnu médii proběhla zpráva o tom, že Model X takto prorazil zeď posilovny. Podle webu Electrek, který zprávu přinesl, je v těchto případech na vině většinou pouhé zmýlení pedálu brzdy s pedálem plynu na straně řidiče.

Surveillance video captures the moment the driver of a Tesla slammed through the wall of a gym in Pasco County, Florida. Thankfully, no one was injured in the crash. https://t.co/NTA7ybF5V0 pic.twitter.com/J1hSsQchH4