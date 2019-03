laz, Právo

Britská automobilka dává nahlédnout pod pokličku testovacího procesu svého prvního velkého SUV. Poté, co do segmentu vlétly značky, jako jsou Lamborghini, Rolls-Royce nebo Bentley, a za dveřmi je i pseudo-terénní Ferrari, není na co čekat. Respektive, přestože o SUV Aston Martinu se mluví už roky, na párty superluxusních a sportovních vysokých aut přijíždějí z Gaydonu docela pozdě.

SUV chtiví se od Astonu svého produktu dočkají už za rok. Prototyp ukazuje obří masku chladiče, ladnou siluetu nebo třeba pár oválných výfukových koncovek. Bez pochyby půjde o vůz, u kterého se tvůrci i přes problematický základ v podobě těžkého a vysokého SUV budou snažit protlačit ideu o sportovních genech.

Aston Martin DBX by měl dostat pohon všech kol s preferencí zadní nápravy.

FOTO: Aston Martin 2x

Nejvíce maskované jsou zatím zadní svítilny.

Což o to, na ledovém jezeře si to DBX, jak se novinka pravděpodobně bude jmenovat, dává bokem na první pohled opravdu lehce a ladně. O pohon se stará dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec. Ten známe z modelů Mercedesu-AMG, dnes jej Aston využívá v modelech Vantage a DB11 V8. V budoucnu pak přijde i hybridní varianta.

Ve zbrusu nové automobilce v St. Anthanu se začne vyrábět jako první model. Pro jihovelšskou továrnu to znamená začátek produkce na začátku příštího roku. Což předpokládá, že na konci letoška uvidíme DBX v plné sériové kráse.