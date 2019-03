František Němec, Novinky

Škodu Kodiaq jsme testovali už mnohokrát. Měli jsme ji s naftovým motorem i benzínovým, testovali jsme i verzi Sportline, která však není o ničem jiném než jen o vizuálních úpravách. RS má v sobě všechno - silný motor i upravenou výbavu, podvozek a vzhled. My se zaměříme hlavně na ten motor.

Bi-turbo

Dosud nejvýkonnější verzí byl dvoulitrový turbodiesel se 140 kW a 400 N.m. Nový vrchol má řadový vznětový čtyřválec opět o objemu dva litry, ovšem s dvojicí turbodmychadel, takže výkon se posouvá na hranici 176 kW a točivý moment až na 500 N.m. Samozřejmě že pod pojmem RS by si spousta z nás dokázala představit něco výrazně silnějšího, ale musíme si uvědomit, že sedíme v SUV pro rodinu (zde dokonce v sedmimístné verzi) a s pověstí poněkud lidového auta. I když to poslední v tuhle chvíli přestává platit. Ale o tom až na konci článku.

Tahle za to můžou. Dvě turbodmychadla, která starší motor EA288 pořádně nadopovala.

FOTO: František Němec

Podle nás je kombinace vozu a výkonu v ideálním poměru. Není to žádná střela s plochou drahou letu, ale také to není brzda provozu. Podle údajů výrobce by mělo auto zrychlit na stovku za sedm sekund a maximální rychlost je 220 km/h. Maximálku jsme nevyzkoušeli, zato to zrychlení s pevným startem ano. Podařilo se nám naměřit hodnotu 7,1 s a rychlost 130 km/h jsme dosáhli za 15,4 sekundy.

Vždy byl zapnutý sportovní režim a převody jsme nechali sázet automatickou dvouspojkovou převodovku. Je třeba ovšem zdůraznit, že jsme použili Lanch Control, což je standardně dodávaný systém, kdy se otáčky vytáhnou k hodnotě 3500 a pak se pustí brzda. Je cítit, že síla se v rámci čtyřkolky posouvá hlavně k zadní nápravě a ta přední dostává víc síly až kolem zařazené trojky. Ale ta je tam během chvilky.

Pojďme však odhlédnout od této speciality, kterou majitel využije párkrát za život. Vraťme se do reality. Motor nabízí velmi příhodný poměr výkonu a hmotnosti. Celý výkon je nabízen velmi plynule bez nějakých kopanců. Ostatně to ani od dvouturba očekávat nemůžeme. Agregát příjemně táhne až k omezovači. Ale k téhle hranici se prakticky nepřiblížíte. Automatická převodovka se snaží řadit docela brzo (všechny jízdní režimy kromě sportu) a režim ECO drží otáčky opravdu hodně nízko.

Překvapivě ale technici neudělali chybu jako mnozí jiní. Často se totiž setkáváme s tím, že ve snaze omezit emise se auto až dusí. Tady je tohle ideálně vyváženo.

RS zezadu poznáte opět podle typického znaku - odrazky přes celou šířku auta

FOTO: František Němec

Plynulý zátah je výhodou hlavně na dálnici, kde nepoznáte jakoukoli prodlevu a výkonovou díru. Snadno lze předjíždět i ve vysokých rychlostech, kdy jen motor zpočátku zabručí trochu naštvaným tónem, že ho řidič probouzí a pak to odpíchne naprosto bezpečně a jistě.

Výborná jízda

Škoda Kodiaq je auto velmi houpavé. To jsme už mnohokrát řekli. Je tohle vhodná charakteristika pro verzi RS? Není. Ale tady jsme byli velmi příjemně překvapeni. Tak třeba už stačilo, že jsme měli nasazeny dvacetipalcové ráfky. Ty lehce přitvrdily jízdu, ale přitom si měkký podvozek s nimi velmi snadno poradil. Takže pocit i v komfortním režimu byl vůz trochu sportovnější než se slabším motorem. Při spuštění sportovního režimu se přitvrdilo řízení i podvozek. Není to skutečně RS, to bychom nemohli napsat asi nikdy, ale jak řízení, tak i pružení je tvrdší.

Sportovní sedadla - bohužel. Ta klasická lépe podepírají hlavu.

FOTO: František Němec

Se sportovním režimem nejlépe vyniknou přednosti silného motoru. Výkonová charakteristika tu není utahována emisními předpisy tolik a reakce na plyn je přímější. Možná až moc se utlumí informace od řízení, ale je dobré, že volant neztuhne tak, že by se s ním musel řidič prát.

Nás ovšem zajímala spotřeba. Dlouhodobý počítač hlásil, že za téměř tisíc kilometrů má auto průměrnou spotřebu 9,6 l na 100 km. To je opravdu hodně. Naše zkušenosti jsou však jiné. Průměrná spotřeba po celém testu činila 8,5 l na 100 km, kde jsme měli tak polovinu cest po Praze a druhou polovinu si spravedlivě rozdělily okresky a dálnice.

Tak to je moc

Ve výsledku bychom řekli, že auto není naladěno ani moc ostře, ani moc měkce. Nemá žádný přehnaný výkon, ale je tak akorát. Takový motor tu prostě chyběl od začátku prodejů. Není to RS či cokoli sportovního, ale je to přesně ten vrchol, který vozu sluší. Kdo by se nás zeptal, tomu bychom ho s klidným svědomím doporučili.

Jenže je tu ještě jedno hledisko. Základní cena auta je 1 189 900 Kč. Příplatková výbava vystartuje s touhle cifrou klidně k 1,5 milionu, což je už hodně. Že se nad tím podivujeme my, Češi, je asi normální. Ale auto už prošlo testy i v zahraničí a tam vždy na závěr padla věta, že tohle je už opravdu moc. A my to říkáme též. Možná by stálo za to se zamyslet, jestli třeba všichni budou chtít virtuální kokpit nebo sportovní sedačky obšité alcantarou.