laz, Právo

Mercedes-AMG dále rozšiřuje řadu GT. A to nejen co se čtyřdveřové verze týče, ale i v rámci Roadsteru. I ten totiž po vzoru kupé dostává vrcholnou verzi R. Od standardní verze se na první pohled liší jinou maskou chladiče, odlišně barvenými zrcátky, spoilerem a dalšími detaily. Ovšem o to tu v podstatě nejde.

Roadster totiž díky erkové kúře dostal silnější pohon. Čtyřlitrový osmiválec se dvěma turbodmychadly nyní umí 585 koňských sil a 700 newtonmetrů maximálního točivého momentu. Spojen je opět s dvouspojkovou sedmistupňovou převodovkou. Zrychlení z nuly na sto zabere 3,6 sekund, maximální rychlost činí 317 kilometrů za hodinu.

Zadní přítlačné křídlo nepřehlédnete.

Uvnitř se nic zásadního nemění.

Ostřejší zvuk zajistí titanový výfuk, standardem je také ostřejší naladění podvozku s adaptivními tlumiči, natáčením zadních kol a zadním samosvorným diferenciálem. Stabilitě pak pomáhá aktivní aerodynamika. Po premiéře v Ženevě startují objednávky na pouhých 750 kusů, které budou celosvětově k mání za zatím neupřesněnou cenu.