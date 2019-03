Marek Bednář, Ženeva, Novinky

Viděli jsme nákresy Škody Vision iV, pak její interiér - a nyní máme před sebou tento elektro-koncept v celé jeho kráse. Tedy, „kráse” - názor na vzhled bude do značné míry subjektivní, ale přísná příď je jistě zajímavá. Všimněte si horizontální linky přes celou příď vozu a nové masky chladiče.

Vision iV je s délkou 4 665 mm docela velkým autem, takže si designéři mohli dovolit linii střechy ve stylu kupé - byť samozřejmě má vůz dva páry bočních dveří. Ty postrádají kliky a otvírají se dotykem, a také tu nejsou zpětná zrcátka, nýbrž kamery.

Siluetou je jakýmsi SUV-kupé.

V kabině stojí za zmínku chybějící tradiční středový tunel, což pomáhá dojmu prostornosti. Mezi řidičem a spolujezdcem je řada odkládacích míst, nad nimi je středová konzole, na kterou si oba mohou odložit své smartphony. Ty se bezdrátově připojí k infotainmentu vozu a také se bezdrátově nabíjejí.

To, co vypadá jako dřevo, taky dřevo je - konkrétně matně lakovaná břízová dýha, která mimo jiné vyniká svou lehkostí. Palubní deska a výplně dveří jsou potaženy mikrovláknem Ultrasuede, které je vyráběno způsobem ohleduplným k životnímu prostředí.

„Zlatý” lak nepřehlédnete.

Za zmínku stojí také dvouramenný volant, jenž je místo loga zdoben nápisem Škoda, a po vzoru Ferrari nebo Porsche se na volant nastěhovalo přepínání jízdních režimů.

Přední sedadla jsou otočná a jejich sedáky jsou potaženy materiálem Dinamica, který je zčásti vyroben z recyklovaných polyesterových vláken. Opěradla mají potah z čehosi, co tisková zpráva nazývá „veganská vinylová vlákna”.

Víc výkonu než v Octavii RS



V útrobách Visionu iV pracují dva elektromotory, které nabízejí kombinovaný výkon 225 kW, resp. 306 koní. Jeden motor je na přední, druhý je na zadní nápravě, takže před námi stojí čtyřkolka. Podle tiskové zprávy má být schopna rozdělovat sílu dle potřeby na jednotlivá kola.

Kapacita baterie je 83 kWh a podle měřicího cyklu má vůz ujet 500 km na jedno nabití a během 30 minut je možné baterii nabít na osmdesát procent. Ovšem, stále se díváme na koncept, nikoliv na produkční vůz.

Interiéru dominuje středová obrazovka infotainmentu.

Vision iV stojí pochopitelně na platformě koncernu Volkswagen pro elektromobily, označené MEB. To znamená, že baterie je lithium-iontová a je uložena v podlaze. Vůz má zrychlit na stovku za 5,9 s a maximální rychlost má činit 180 km/h.

Koncept má komunikovat s ostatními vozy na silnici a také s určitými prvky infrastruktury, např. s národními dopravními centry, a tak má umožnit rychlejší reakce na aktuální situaci v dopravě. Také má být do jisté míry schopen autonomní jízdy, například, ale nejen při parkování.

Autonomie, kterou Vision iV nabízí, je stupně 3. To znamená, že vyžaduje bdělého a střízlivého řidiče za volantem, ale ten nemusí dávat neustále pozor, co auto dělá. Musí „jen” být připraven převzít kontrolu, když ho o to vůz požádá.

Uvnitř jsou čtyři samostatná sedadla.

A samozřejmě palubní infotainment má podporovat ovládání gesty a online služby, příp. smartphony posádky. Telefonem je také možno vůz odemknout.

Ovšem, toto všechno jsou atributy konceptu Vision iV, nikoliv silničního auta - pokud takové někdy vznikne. Po stránce techniky tu však není v podstatě nic, co by nebylo v příštích několika letech očekávatelné na silnicích.