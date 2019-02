laz, Právo

Peugeot 208 končí, přivítejte druhou generaci. Jistě, do nedávna jsme byli zvyklí, že Peugeot s novou generací svých modelů vždy číselné označení zvedal, ovšem od aktuální 308 už to neplatí. Ve stejném trendu pokračuje i nová 208. Jde ale o zcela nové auto, po DS3 Crossback druhý model skupiny PSA postavený na kompaktní modulární platformě CMP. Díky tomu shodil mezigeneračně 30 kilogramů.

Při pohledu zvenčí budete pravděpodobně chvíli potřebovat, než všechny křivky a netradiční provedení vstřebáte. Malý vůz si leccos vzal z povedné 508, například šavlozubé přední světlomety nebo zadní svítilny spojené tmavým pruhem. Dojem populárních crossoverů mají pak navodit lemy blatníků.

Architekturu i-Cockpit s malým volantem a sdruženými přístroji nad ním už měla minulá generace. Novinka v tomto pokračuje, tvary přístrojovky jsou však ještě odvážnější. Designově následuje například značkové střední SUV, infotainment pak pořídíte i v rozšířené verzi s větší obrazovkou, stejně jako například právě u 508.

Chybět nebudou veselé barvy karoserie.

Zadní svítilny jsou spojené pásem.

Co se týče technologií, nová 208 toho na kompakt zvládne opravdu hodně. Například zcela autonomně zaparkovat. Adaptivní tempomat zvládne funkci Stop and Go pro popojíždění v kolonách, řízení drží auto uprostřed pruhu a rozšířené je rozpoznávání dopravního značení.

Už i elektricky



Díky nové platformě nabídne 208 i elektrickou verzi. e-208 nabídne 136 koní, 260 newtonmetrů maximálního točivého momentu a díky baterii o kapacitě 50 kWh ujede 340 kilometrů na jedno dobití. Podporuje nabíjení o výkonu 100 kW, díky čemuž zvládne 80 procent za půl hodiny.

Uvnitř si Peugeot dodal hodně odvahy, interiér působí luxusně.

O pohon na ropné produkty se jinak postará známá dvojka. Zážehová dvanáctistovka může mít v atmosférickém provedení 75 koní, s turbodmychadlem pak 100 či 130. Nejvýkonnější model bude k mání i s osmistupńovým automatem. Na výběr stále bude i dieselová patnáctistovka o výkonu 100 koní.

Rezervace na novou 208 bude možné podávat od konce března. Na evropské trhy přijede v létě. Ani předběžné ceny ještě nebyly oznámeny, vůz se ve výstavní premiéře ukáže na nadcházejícím autosalonu v Ženevě.

Peugeot 208 minulé generace nabízel i třídveřovou verzi, novinka už dle dnešních zvyklostí nikoli.