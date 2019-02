mb, Novinky

Republikánský senátor John Moorlach představil návrh zákona, který by na dálnici I-5 a státní silnici CA-99 přidal dva nové jízdní pruhy každým směrem. Co je ovšem zajímavější, je, že tyto pruhy by neměly žádná rychlostní omezení, podobně jako některé dálnice v Německu, které jsou absencí rychlostního limitu proslulé.

Tyto dvě silnice spojují oblast San Franciska, Sacramenta a San Jose s aglomerací Los Angeles. Úsek, kam by měly přibýt neomezené pruhy, se táhne od Bakersfieldu ke Stocktonu. Po I-5 má zhruba 390 km, po CA-99 zhruba 370 km.

Kalifornská dálnice 5 v průsmyku Newhall

FOTO: Profimedia.cz

V současnosti v Kalifornii platí plošné rychlostní omezení mimo obce na 65 mph, tedy zhruba 105 km/h. Na některých úsecích dálnic a státních silnic platí limit 70 mph, tedy zhruba 113 km/h. K nim patří právě i části stávajících I-5 a CA-99.

Co stojí za tímto návrhem? Jednak potřeba zvýšit na těchto silnicích počet jízdních pruhů, protože tu bývá velmi silný provoz. Nové pruhy by byly od těch stávajících, na kterých by zůstal limit 65, příp. 70 mph, odděleny.

A jednak, podle Moorlacha mají také klesnout emise. „Když se nehýbete, motor běží na volnoběh, váš vůz nespaluje palivo efektivně, pokud máte auto se spalovacím motorem. Když se pohybujete rychleji, spalování je čistší,” říká Moorlach, ovšem přiznává, že vědecky tato slova podložena nemá.

Uvádí také, že si je vědom nedávného německého pokusu zavést plošné omezení rychlosti. To mělo pomoci snížit emise z dopravy, ovšem nakonec z návrhu sešlo.

Kalifornská dálnice 5 ve městě San Diego

FOTO: Profimedia.cz

Obavy o zhoršení bezpečnosti jsou podle Moorlacha liché. „Máme auta, která tyto rychlosti zvládnou, a musíte dávat pozor, co děláte. Nepište SMS, nerozptylujte se,” uvedl v rozhovoru pro magazín Road & Track.

„Názor veřejnosti je padesát na padesát. Půlka lidí je k smrti vyděšená z rychlé jízdy, druhá půlka říká: ‚Ano, dejte mi takovou možnost,‘ ” přibližuje Moorlach reakce na svůj návrh zákona.

Rychlostní limity vznikaly kvůli spotřebě

Připomeňme, že národní rychlostní omezení v USA bylo zavedeno v roce 1974 právě ve snaze snížit spotřebu paliva kvůli tehdejší ropné krizi. Limit tehdy byl 55 mph (88 km/h); později byl zákon upravován a v roce 1995 zrušen. Zákonodárci si od něj slibovali snížení spotřeby paliva o 2,2 %, skutečné snížení je však odhadováno mezi 0,5 a 1 %.

Před zavedením národního rychlostního omezení měly státy nad limity plnou kontrolu a Montana a Nevada neměly na dálnicích žádná plošná omezení. Dnes se v USA limity pro osobní auta na dálnicích mimo město pohybují mezi 65 a 85 mph (105-137 km/h) s výjimkou Havaje, kde platí limity 55-60 mph (88-97 km/h).

Nikoliv nepodobně tomu bylo v Československu v 70. letech. Od roku 1971, kdy byl otevřen první úsek dálnice D1 mezi Prahou a Mirošovicemi a s tím i první dálnice v ČSSR vůbec, do roku 1979 neplatil pro osobní auta na dálnici žádný plošný rychlostní limit. Až v roce 1979 bylo zavedeno 110 km/h, a to také z důvodu snahy o snížení spotřeby paliva kvůli problémům s dodávkami ropy.