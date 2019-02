fra, Novinky

Tohle vlastně není žádné tajemství. Sama Kia oznámila už před nějakou dobou budoucnost svých modelových řad, a právě tam jsme se dozvěděli, že přijde plug-in hybridní model Ceedu, a stejně tak i další, už čtvrtá karosářská varianta.

Kdo se nemůže dopočítat, tak jsou to hatchback, kombi a shooting brake. A netrvalo to dlouho a autosalon v Ženevě, jenž proběhne začátkem března a z nějž budeme zpravovat, přivítá koncept, který by se mohl jmenovat Xceed nebo nějak podobně.

Kia Ceed 1,4 T-GDI v našem testu

FOTO: Petr Horník, Právo

Vůbec nepochybujte, že i když by to byl jen koncept, nepřetavil by se do sériové podoby. Kia tohle auto avizovala a mezi městským crossoverem Stonic a modelem Sportage má pořádnou díru.

Je teď otázka, na jakou stranu se víc auto přimkne. Stonic používá maličké motory a pohon jen jedné nápravy, Sportage už vzhledem ke své velikosti motory tak malé nemá, a navíc nabízí i pohon na všechna kola. Obáváme se, že auto, které má v sériové verzi přijít v roce 2020, bude ale spíš tím městským fešákem na zvýšeném podvozku.