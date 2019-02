„Poněkud neobvyklý případ pro tým 1. Traktor byl zastaven poté, co byl nahlášen kvůli závodění s motocykly,” stojí v tweetu amesburské policie ze soboty 16. února. Doprovází ho fotka zadrženého stroje, která ukazuje traktor New Holland T6.175.

Rather unusual stop for team 1 tonight. Tractor stopped after being reported for drag racing motorbikes!

Vehicle was seized as the driver couldn’t prove he was insured and was driving on red diesel.#driveinsured #2845 #1956 pic.twitter.com/QuFjFLcsnL