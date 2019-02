fra, Novinky

Subaru Viziv Adrenaline bude auto. To je asi tak jediné, co o něm víme jistě. Jedna fotka velmi nejasných tvarů nám ale napovídá, že půjde o kompaktní crossover bez zrcátek a jen s tykadly s kamerami.

Auto by mohlo být elektrifikované, ale maska chladiče znamená, že to bude ve spojení se spalovacím motorem. Vypadá také, že má hodně svalnaté tvary (hlavně blatníky), takže by to mohlo být auto trochu sportovnější a silnější.

Subaru Viziv Performance STI

A co to bude konkrétně? Nechme se překvapit. Ale trochu si zaspekulujeme. Starší koncept Viziv Performance STI ukázal možnou podobu verze WRX STi. Nový crossover by mohl být budoucí novou generací Subaru XV. Možná to bude nový městský crossover (vždyť jezdit po městě je také adrenalin), ale možná to bude nabídka pro ty, kteří chtějí dynamický vůz hybridním pohonem (vpředu boxer, vzadu elektromotor) pro jízdu i terénem.

Uvidíme na ženevském autosalonu, který začíná 5. března.