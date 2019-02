fra, Novinky

Toyota Hiace byla poprvé představena už v roce 1967. Od té doby si získala srdce mnoha lidí, a to jak v rámci dodávek, tak i jako minibus. Nová generace, která byla představena před pár hodinami, by mohla v Evropě navázat na dobré jméno. Bohužel Toyota se rozhodla, že auto se bude zaměřovat na Asii, Střední východ, Afriku, Oceánii, Latinskou Ameriku a Mexiko.

Gigant na univerzálu

Auto by mohlo dobře sloužit prakticky v jakékoli části světa, protože základem je globální platforma TNGA, která je třeba v nové Toyotě RAV4. Je to základ, který je univerzální, má prostor pro klasické motory i hybridní technologii, je to něco, na co jsou díly prakticky v jakékoli části Země.

Klasická dodávka asi bude stežejním artiklem.

Interiér je hodně moderní.

Zde je auto vybaveno zážehovým šestiválcem o objemu 3,5 litru nebo naftovým čtyřválcem 2,8 litru. Motory jsou spojeny buď se šestistupňovou manuální převodovkou nebo automatem. V nabídce jsou jak klasické nákladní verze s dvojicí sedadel, tak i dlouhé minibusy, které uvezou až 17 cestujících! Samozřejmě že karoserie je nabízena ve dvou velikostech – krátká má 5265 mm, dlouhá 5915 mm. Stejně tak je tu i možnost výběru mezi dvojicí výšky střechy.

Dlouhý minibus

Tenhle počet míst je ohromující na dodávku.

Toyota o voze říká, že bezpečnostní výbavou i deformačními zónami je auto schopné obstát v evropském nárazovém testu Euro NCAP s pěti hvězdičkami. V Evropě však zůstává v nabídce jen kompaktnější van vznikající ve spolupráci s francouzskou skupinou PSA, a sice ProAce.