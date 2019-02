fra, Novinky

Na přelomu roku se vrátila značka SsangYong do České republiky. Po mnoha letech chce zaujmout sice stejnou strukturou vozidel co do jmen, ale přesto zcela jinými modely. Zkrachovalá značka se totiž přerodila a současné modely nemají s těmi, které se zde prodávaly před lety, společné jen jméno.

SsangYong Korando v našem posledním testu z roku 2011

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Proti konceptu e-SIV je to trochu nudný kousek.

Korando je toho dobrým příkladem. Auto je postavené na společném základu s modelem Rexton, s nímž také sdílí design, takže můžeme bez uzardění říct, že jde o jeho zmenšeninu. Pod kapotou patrně nahradí staré čtyřválce o objemu 2,2 litru nové agregáty o objemu 1,6 litru. Přesná data ještě neznáme, ta se dozvíme v rámci ženevského autosalonu, kdy bude auto oficiálně uvedeno do světa.

Zadní partie vyniká prohnutým stříbrným páskem.

Plně digitální interiér

Co víme, je, že zavazadelník má objem 551 litrů a na přístrojovce jsou dva digitální displeje. Ten za volantem má úhlopříčku devět palců, ten uprostřed pak víc než deset palců.

Zároveň se také ukazuje, že SsangYong pod novým vlastníkem (je jím indická Mahindra) chce zcela odříznout minulost. A tak se změní i znak.