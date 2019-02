laz, Právo

Před týdnem britská automobilka oznámila, že zajímavý třídveřový Range Rover SV Coupé nakonec prodávat nebude. Nyní divize speciálních operací dává pro britský Autocar najevo, že sériové výroby se nedočká ani Land Rover Discovery SVX.

Nechyběly terénní pneumatiky.

Koncept se poprvé objevil na autosalonu ve Frankfurtu v roce 2017. Vynikal terénními doplňky a také pořádným pětilitrovým osmiválcem přeplňovaným mechanickým kompresorem. Takovým, jaký známe například z Range Roveru Sport SVR. Automobilka původně začátek prodejů takovéto limitované edice na konci roku 2018. Nyní je jasné, že se ničeho takového nedočkáme.

Prodej této verze by zřejmě totiž byl nákladnější, než dokáže cenová hladina této edice unést. Vyžadovala by totiž zástavbu osmiválce, který se do současného Discovery běžně nemontuje. Podle informací Autocaru má však vize SVX, včetně tohoto specifického označení, žít v jiných, zatím neupřesněných modelech.

Zkratka SVX se má v budoucnu objevit na jiných modelech. Bude terénním protipólem k okruhově zaměřeným SVR.