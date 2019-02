fra, Novinky

V roce 2017 jsme vám představili auto se jménem Partisan. Jde o ruský výrobek stejnojmenné firmy, který měl ambice se stát součástí vojenských jednotek. Plán byl jednoduchý. Vytvořit extrémně tvrdou kovovou klec, která by byla maximálně jednoduchá, na kterou by se dalo cokoliv připevnit a která by nešla rozbít.

Majitel firmy na tuhle konstrukci dokonce nabízel stoletou záruku. Tedy jen na tu klec, ne na to, co dodávaly další firmy. Nápad to byl zajímavý. A ačkoli se dokonce prý dostal Partisan až do kolony automobilů ruského prezidenta Vladimira Putina, žádnou jinou významnější zakázku jsme nezaznamenali.

Jenže teď Partisan představil verzi Maulwurf (krtek), což napovídá, jaké je jeho určení. Krátce po představení auta totiž firmu oslovila těžební společnost, zda by bylo možné připravit speciály pro důl na těžbu potaše. Je potřeba převážet celkem velké množství horníků a obsluhujícího personálu jak na povrchu, tak i v podzemí.

Partisan Maulwurf Long

Partisan tak připravil speciál, který je poháněný elektřinou. V každém kole je jeden elektromotor, kterému dodává energii akmulátorová sada uložená pod podlahou. V přední části pak je malý zážehový motor s turbodmychadlem, který je jen generátorem elektrického proudu, jenž dokáže nabít akumulátory, když není poblíž zásuvka. Karoserie je tak připravena jako třídveřová pro sedm osob (Kurz), pětidveřová pro deset osob (Lang) a prodloužená (Jumbo) pro 13 osob. Také je připravena verze s nákladovým prostorem Cargo.

Zajímavé je, že auto nepoužívá nejjednodušší systém pružení, ale pneumatické zavěšení, které zajišťuje pohodlnou jízdu i v terénu.