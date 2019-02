laz, Právo

Jízda v noci skýtá několik specifik. Sice je logicky horší viditelnost, ovšem v případě správně osvětlených vozů naopak mnohdy snáze rozeznáte, co se v provozu děje. Navíc deficit v podobě viditelnosti může dohánět fakt, že provoz je mnohem méně hustý než v denních špičkách. Z pohledu statistik to tak ovšem být nemusí. Zejména co se smrtelných nehod týká.

Pokud zabředneme do řeči čísel, v roce 2018 vyšetřovala Policie ČR celkově 104 764 dopravních nehod, při kterých zahynulo 565 osob. Z uvedeného počtu se stalo 26 069 nehod v noci, o život při nich přišlo 176 lidí. Z toho 56 v obci a 120 mimo obec. „V noci se tak stala rovná čtvrtina ze všech vyšetřovaných nehod. Podíl jejich obětí na celkovém počtu mrtvých byl 31 procent,“ uvádí Roman Budský z Platformy Vize nula.

V průměru zemřelo v roce 2018 na jeden tisíc nehod vyšetřovaných Policií ČR 5,4 osoby. Na jeden tisíc nehod, ke kterým došlo ve dne, přišlo o život v průměru 4,9 osoby, v případě nočních nehod to bylo 6,8. „V noci tak byla pravděpodobnost, že nehoda bude smrtelná, vyšší o téměř 40 procent než za dne,“ upozorňuje Budský.

Ohrožení chodci a nebezpečí nočních dálnic

Z policejních statistik vyplývá, že rizikovou skupinou účastníků silničního provozu - ať už těch přímých či nepřímých - jsou v noci chodci. Vždyť z celkově 176 obětí loňských nočních nehod bylo 96 cestujících v osobních automobilech a 58 chodců. V obci zemřelo 30 chodců. Mimo obec dalších 28 chodců, z toho 24 v místech bez veřejného osvětlení.

Dálnice se po setmění mění z nejbezpečnější na rizikovou zónu.

FOTO: Profimedia.cz

Překvapí pak, jakou roli hraje tma na dálnicích. Zatímco přes den platí dálnice za nejbezpečnější úseky silničního provozu, v noci je to v podstatě naopak. Vloni na nich zahynulo 58 procent z celkového počtu obětí právě po setmění. S velkým odstupem v tomto následují silnice I. třídy (37 % obětí v noci), místní komunikace (29 %), silnice III. třídy (28 %) a II. třídy (18 %).

„Zahraniční výzkumy prokazují, že po setmění je riziko vzniku dopravní nehody až 4x vyšší než za dne. Řidiči hůře odhadují průběh silnice, dostatečně si neuvědomují zhoršenou viditelnost možných překážek. Na rozdíl od jízdy na mokré či namrzlé silnici neradi mění svůj způsob jízdy, který volí za nesnížené viditelnosti. Přitom si často neuvědomují, že například po přepnutí dálkových světel na potkávací se výrazně zhoršuje dohled,“ dodává Budský.