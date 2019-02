fra, Novinky

Auta značek Subaru, Tesla, BMW, Volkswagen, Ferrari, Mercedes a užitkové vozy Daimler půjdou do servisů. Celkem 1,7 milionu různých modelů vozidel postupně svolají automobilky do opraven, kde jim vymění vnitřnosti airbagů. Nemusí jít nutně o nebezpečné kusy, ale vyměňují se i potenciálně méně nebezpečné airbagy. Jde totiž o to, že nikdo už nechce riskovat, že se vlivem špatného airbagu zabije další člověk. Dnes je jich v souvislosti s kauzou potvrzených už 23.

Největší svolávací akce světa

Problémy airbagů Takata se táhnou roky. Společnost totiž vyrobila díly doslova vražedné. Bylo prokázáno, že nafukovací systém vadných airbagů může explodovat a vymrštit do vozu části kovu. Exploze mohla navíc nastat zcela náhodně, protože prostředek, který vyvíjí plyn k nafouknutí airbagů (dusičnan amonný), neobsahoval vysoušeč. Takže patrona vlhla a mohla způsobit buď nefunkčnost systému, nebo naopak jeho špatné spuštění.

Dosud bylo na světě svoláno asi 35 milionů vozidel, a to včetně motocyklů (Honda Goldwing). Na náklady společnosti byly všechny airbagy vyměněny za nové. Jen je problém, že celá výměna trvá už několik let. Pro všechny vozy totiž musely být nejdřív smluvně nové airbagy vyrobeny a naskladněny. Nejdřív se tak opravovaly ty skutečně nebezpečné, následovaly potenciálně nebezpečné a nyní se přistupuje k ostatním.

Takata tak dosáhla až k hranici úpadku. Oznámila, že airbagy už vyrábět nebude a zaměří se na automobilovou elektroniku.