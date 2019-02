mb, Novinky

Miura, navržená v 60. letech designérem Marcellem Gandinim, bývá odbornou i laickou veřejností považována za nejkrásnější auto vůbec. Inženýři značky ji navrhli ve svém volném čase navzdory přání šéfa automobilky Ferrucia Lamborghiniho, který dával přednost grand tourerům.

Nevědomky tak položili základ dnešním supersportům - Miura byla prvním takovým autem, které mělo motor mezi kabinou a zadní nápravou. I proto je to dnes vůz extrémně ceněný; samozřejmě pomáhá, že jich během let 1966 až1973 vzniklo necelých osm stovek.

Více než půlstoletí staré křivky a stále jsou dechberoucí.

Červenožlutý kousek, který by se dal obdivovat hodiny, patří k těm nejvzácnějším z „běžné” produkce - je to verze SV, tedy jeden ze 150 vyrobených. Z fabriky vyjel 11. listopadu 1972 s číslem šasi 3673 a byl doručen prvnímu vlastníkovi do Jihoafrické republiky.

Verze SV vznikla ve 150 kusech.

Později se dostal do garáže Jeana Todta, prezidenta FIA (Fédération Internationale de l'Automobile, Mezinárodní automobilová federace), který ho u Polo Storico nechal kompletně zrenovovat do původního stavu. Vůz byl rozebrán do posledního šroubku, všechny detaily a označení zkontrolovány.

Cit pro detail je dechberoucí.

Renovace zabrala 13 měsíců. Vůz na ni dorazil kompletní, ale pochopitelně se známkami opotřebení. Byla zvolena cesta oprav dílů, u kterých to je možné, před jejich výměnou za nové kusy, aby byla co nejlépe zachována autenticita.

Renovace byla přepečlivá.

Tato Miura SV je vystavena na pařížském autosalonu Rétromobile, světově největší přehlídce historických aut, která probíhá od 6. do 10. února. Kromě ní Lamborghini vystavuje také model 400 GT z roku 1966. Tedy, přesněji, jeho skelet - je to kus s číslem šasi 0592, který patří kanadskému sběrateli a který právě prochází renovací.

Na výstavě Rétromobile stojí Miura vedle rozebraného Lamborghini 400 GT, které právě prochází renovací.