Vznik nové generace Opelu Corsa nebyl vůbec jednoduchý. Prakticky už připravený vůz byl smeten ze stolu spojením automobilky s koncernem PSA. Technici museli zasednout ke stolu a znova předělat auto, a to kvůli implementaci podvozkové skupiny CMP, kterou PSA používá. Přesto se to povedlo v celkem rekordním čase a ještě letos by se tedy nová corsa měla objevit.

Co nový vůz nabídne? Zatím se značka k ničemu oficiálně nevyjádřila, ale podle špionážních fotografií to vypadá, že už si zájemci nekoupí třídveřovou variantu vozu a bude se vyrábět pouze pětidveřová.

Opel Corsa současné generace.

S podvozkem CMP samozřejmě přijdou i nové motory. Peugeot už ukázal, že nehodlá zvyšovat náklady rozmělňováním nabídky motorizací, které původně patřily Opelu. Pravděpodobně se tak rozloučíme se současnými motory, jako je čtyřválcová dvanáctistovka a čtrnáctistovka s atmosférickým i turbo provedením. Uvidíme, jaký osud bude čekat litrový přeplňovaný tříválec.

Nahradí je pravděpodobně motory 1.2 PureTech v několika výkonových variantách. Na co ještě neznáme odpověď, je, zda malý městský automobil, jakým corsa je, dostane do vínku i naftové agregáty. Je tu dost velká pravděpodobnost, že kvůli emisním limitům nikoliv.