fra, Novinky

Na kalifornské univerzitě Santa Cruz se dělá velký výzkum na téma samořiditelných vozů. Jeho garantka Jennifer McNulty poukazuje na zprávu ze studie, odhalující problémy, na které dosud nikdo ani nepomyslel.

Podle výzkumu, který provedl profesor Adam Millard-Ball, jenž je součástí celé zatím nezveřejněné zprávy, totiž auta nebudou parkovat. Podle oslovených lidí se totiž nevyplatí je posílat někam stát za velké peníze, když jim mohou prostě přikázat, ať pěkně pomalu krouží po okolních silnicích. Samozřejmě že to také bude něco stát, ale při krátkodobém ježdění to nebude tolik, jako dnes stojí v amerických městech parkování.

Dodávka od Fordu jen vypadá, že je bez řidiče. Jen testuje, jak lidé na takový vůz reagují.

FOTO: Ford

Profesor dokonce vyčíslil, kdy by došlo na katastrofický scénář. Například v centru San Franciska by stačilo, aby ulicemi kroužilo 2000 autonomních vozidel, které místo toho mají stát na parkovištích, a okamžitě vzniknou kolony, kde průměrná rychlost nepřekročí tři kilometry za hodinu. To je pomaleji než chůze normálního člověka.

Millard-Ball předpokládá, že autonomní vozidla by se mohla stát součástí našeho života už za pět let. Samozřejmě se jedná o nejoptimističtější odhad. Spíš počítá s dvacetiletým horizontem. Za tu dobu budou muset automobilky naučit auta nejen samostatně řídit, ale mít navíc i jakýsi „rozum“, který bude implementován v počítačovém vybavení vozu. Jinak se tu setkáme se sociálními problémy, když se po silnících budou jako zombie pohybovat samořiditelné vozy, které jejich majitelé vypustili do světa.

Zprávu doporučuje Jennifer McNulty po dokončení k přečtení, protože predikuje mnoho zajímavých vizí, které mohou nastat a jichž se musíme vyvarovat. Takže vývojáři musí vyvíjet nejen systémy komunikace mezi lidmi na silnicích a autonomními vozy, nemohou jen testovat všechny dopravní situace, které mohu nastat, ale musí řešit i sociální a psychologické dopady.