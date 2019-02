fra, Novinky

Je pravda, že interiéry Subaru poněkud zaostávají za konkurencí co do designu a také digitální vybavenosti. Ale podle nás je to v některých případech dobře. Subaru je auto, kde všechno má své logické místo a všechno se ovládá přesně a intuitivně. Přesto se to změní.

Porovnejte sami - tohle je dnes prodávaná Subaru Impreza 2,0i-S Sport.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Nová generace modelu Legacy se totiž dost změní. Tenhle klasický sedan změní nejen vzhled karoserie, která bude poněkud hladší a řekněme civilnější (alespoň, co vidíme na fotografii částečně odhaleného auta), ale především bude mít v interiéru ohromnou obrazovku infotainmentu.

Podle fotografie bude umístěn na výšku a nebude kompletně dotykový. To je ta dobrá zpráva. Subaru se nevydalo směrem ke kompletnímu dotykovému ovládání, jak to udělaly mnohé jiné značky, a je zde i pár základních mechanických tlačítek a ovladačů.

Také materiály vypadají výrazně hodnotněji, což také určitě zákazníci ocení. Ovšem malý pohled do kapličky za volantem ukazuje, že tady se ještě Subaru neodhodlalo k elektronickým přístrojům, tedy populárnímu digitálnímu kokpitu.

Nové Subaru Legacy 2020 pro USA

FOTO: Subaru