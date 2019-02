fra, Novinky

Už docela dlouho čekáme na novou generaci Chevroletu Corvette, který bude mít lehkou karoserii s motorem uprostřed. Čekání ještě není u konce, ale Corvette C7 už u konce je. Alespoň v Evropě.

Chevrolet Corvette Stingray C7 se představil v roce 2013.

Final Edition bude pouze kupé, a to ve verzích Grand Sport nebo Z06. Poznáte je snadno. Budou mít oranžovou barvu Sebring Orange s detaily keramické šedé. Na boku, aby se to nepletlo, bude v šedém pásu Final Edition i napsáno.

Chevrolet Corvette Final Edition

Ovšem nebude to jen o laku a nápisech. Tohle auto totiž dostane i něco navíc. Budou to třeba karbon-keramické brzdy Brembo s šedými třmeny nebo velká lesklá černá kola. Také vepředu bude výrazné lízátko a na bocích zase nové prahy. To vše z uhlíkového kompozitu.

Motor sice žádné vylepšení nedostane, zato v interiéru budou nové skořepinové sedačky a obložení z karbonu. A aby to bylo kompletní, Chevrolet přihodí i černou prvotřídní kůži Nappa, prostřídanou s mikrovláknem.

Cena je zatím známá jen pro Německo. Činí 116 500 resp. 139 500 euro, což jsou v přepočtu 3 miliony resp. 3,6 milionů korun.