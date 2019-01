fra, Novinky

Stačí mít klasickou dodávku, která přes týden jezdí a rozváží zboží a pak někde v boudě pod plachtou mít schovanou velkou krabici na malých kolečkách. Jde o velký box, který se vsune do nákladového prostoru a upevní se na oka v podlaze a stěnách. Vše se zvládne za pět minut v jedné osobě. A jde to. Firma to předvedla na výstavě CMT ve Stuttgartu.

Box má vlastní dveře

Velikostně se vejde do každé dodávky i s kratším rozvorem.

A co je v krabici? Jednoduchý interiér karavanu. Je tu rozkládací postel, kuchyňka s lednicí a umyvadlem, jednoplotýnkový sporák a nádrž na vodu na 42 litrů čerstvé i odpadní vody. Vše je vytvořeno z jednoduchých materiálů, lepeného dřeva a je zde hlavní důraz na cenu. Ta by se měla pohybovat někde kolem 165 000 korun za nejjednodušší verzi a asi půl milionu za plně vybavenou verzi. V té dokonce nechybí kompletní elektronická instalace včetně klimatizace a možnosti napojení na hlasové ovládání Amazon Alexa.

Hlavní výhodou tohoto systému je jeho variabilita pro mnohé dodávky. Takže půjčovny karavanů se mohou přeměnit na půjčovny vestavěných habitů, které se snadno stohují, opravují a pronajímají. Cena takového kempinkového vozu by pak přišla na zlomek toho, co půjčení klasického karavanu.

Uvnitř je všechno. V nejvyšší výbavě i klimatizace.