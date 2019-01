mb, Novinky

Bohužel, tatrabus v Chile nejezdí na běžné lince, která by náhodou přejížděla přes poušť Atacama - je to spíš něco jako zájezdový autobus operující pod názvem Atacama Hat. Nedoveze vás ale do resortu k moři, nýbrž výš, než se dostanete kdekoliv v Evropě - do 5 700 m. n. m.

Jeho příběh začal v roce 2017, kdy si jedna chilská firma koupila podvozek Tatra Phoenix 8x8. V Itálii na něj byla namontována autobusová nástavba a pak putoval lodí do Chile. Tam prošel procesem registrace a v druhé polovině roku 2018 byl uveden do provozu, uvádí Vlastimil Kučera z automobilky Tatra.

Osm kol, všechna poháněná, a většina umí zatáčet.

Vůz má čtyři nápravy a všechny čtyři jsou poháněné. Pro co nejlepší manévrovatelnost jsou také tři řiditelné; první, druhá a čtvrtá. V horských silničkách jsou potřeba pro lepší manévrovatelnost.

O pohon se stará turbodiesel Paccar MX340 o výkonu 460 koní. Řidič má k dispozici čtyři kamery kolem vozu včetně jedné infračervené, která usnadňuje pohyb v noci - či třeba pozorování zvířat za tmy.

V Jižní Americe tato Tatra vystoupá výš, než by v Evropě vůbec bylo možné.

Ve výbavě je i systém huštění pneumatik, jímž může řidič měnit tlak v pneumatikách přímo z kabiny podle aktuálních podmínek. A taky zásoba kyslíku, která je pro posádku i až 34 cestujících nutná kvůli vysokým nadmořským výškám, kam tatrabus jezdí.